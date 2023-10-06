10 октября в Челябинске стартует театральный фестиваль «Камерата». Это один из старейших театральных форумов страны, ему в этом году исполняется 30 лет.
«Как раз сейчас из Москвы летят статуэтки — символ фестиваля, который мы учреждаем в этом году впервые. Статуэтки работы скульптора Андрея Старцева. Эти женские фигурки с музыкальным инструментом мы будем вручать победителю в каждой номинации. Мы представим их на открытии фестиваля», — рассказал Первому областному информационному агентству директор Камерного театра Павел Михайлов.
В Челябинск приезжают 14 театральных коллективов из 11 городов России и Казахстана. Почти все билеты распроданы, но еще остались, например, на легендарный спектакль «Каштанка» Екатеринбургского ТЮЗа — ту самую постановку, которая сначала получила Гран-при «Камераты», а потом «Золотую маску» и идет на сцене театра уже лет 25.
Есть билеты на спектакль «Дервиш» Буинского драматического театра Татарстана в постановке Тимура Кулова («Мелкий бес» в Камерном театре). Спекталь играют дважды, на русском и татарском: билеты есть на тот, что на татарском. «Дервиш» пройдет на малой сцене Челябинского театра драмы. Главного и единственного героя, татарского богослова начала прошлого века Нургали Хасанова, играет худрук этого театра, народный артист Татарстана Раиль Садриев. Экспериментально и аутентично.
Можно попасть на спектакль норильского театра «Doc. Tor» на сцене Камерного, «Родерик» Магнитогорского театра драмы (на сцене ДК ЧМК), а также на шахтерский спектакль «Куб» в шахтерском городе Копейске (постановка Камерного драматического театра «Доминанта»).
И ровным счетом никто не смог попасть на спектакль «Смит и Вессон» Омского театра драмы, по той простой причине, что на него не продавались билеты. Этот спектакль играют в капсуле. Капсулу специально везут из Омска и будут монтировать на малой сцене Челябинского театра драмы имени Орлова. Внутри капсулы вмещаются два актера и 35 критиков и участников фестиваля.
Открывает фестиваль масштабный, яркий спектакль «Тарас Бульба» Николая Коляды, а закрывает одна из главных премьер прошлого театрального сезона в Челябинской области — спектакль Виктории Мещаниновой «Под одной крышей» (Камерный театр).
Подробнее о программе фестиваля мы рассказывали здесь.
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