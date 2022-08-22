На челябинской набережной пройдет арт‑фестиваль с парадом оживших картин

Будут Девочка с персиками, Мона Лиза и Сын человеческий Рене Магритта

27 августа в Арт-сквере на набережной состоится фестиваль искусств «Неискусственно». В программе перформансы и мастер-классы, а художники прямо на улице создадут скульптуры, картины и другие произведения искусства.



Откроет фестиваль сразу пять перформансов. Со стороны филармонии гостей встретит девушка с сотней шаров в руках. От улицы Пушкина 30 моделей в атласных костюмах прогуляются с зеркалами в руках, перформанс так и называется — «Зеркала».

Самой зрелищной частью феста станет парад оживших картин, он начнется в 12:00 со стороны улицы Цвиллинга.

«В параде примут участие Девочка с персиками, Ван Гог, Мона Лиза, Сальвадор Дали, Фрида, Мунк, Венера и Сын человеческий от Рене Магритта. Все они направятся в зону сцены, где расположится цветущий сад, в котором на поляне будут стоять ожившие герои из картины „Поцелуй“ Густава Климта», — рассказывают организаторы фестиваля.

После перформанса семь художников на набережной начнут делать скульптуры и писать картины, на работу им отведено шесть часов. В числе участников художник Алексей Горохов — он будет вышивать ковер с изображением Моны Лизы.

Прохожие смогут принять участие в мастер-классах: горожан приглашают расписать вазы, сделать принты на футболках и слепить барельеф из глины.

На сцене у реки проведут лекции, среди спикеров много гостей из Екатеринбурга: арт-директор галереи «Синара-арт» Юлия Борзенкова, медиахудожница Анастасия Крохалева и художник Надежда Маценко. Вместе с ними выступит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Напомним, что в тот же день на Кировке пройдет фестиваль уличных театров. На пешеходной улице покажут гастрономический спектакль от московского «Театра вкуса», а еще цирковое шоу с клоунадой театра «Микос».



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Фото: фестиваль MUCH, 2017 год

