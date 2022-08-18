Стала известна программа фестиваля уличных театров в Челябинске

На Кировке с 26 по 28 августа покажут спектакли и шоу

С 26 по 28 августа на Кировке пройдет фестиваль уличных театров «Театры без крыши». Артисты на ходулях, клоуны и акробаты будут демонстрировать горожанам свое искусство. Вход на мероприятия бесплатный. Главное — успеть занять места поближе к сцене.

Для фестиваля подготовят три площадки: на Кирова, 161, у главпочтамта, Кирова, 100 и Кирова, 108. За три дня покажут восемь спектаклей. Участвуют челябинские студии и театральные труппы из других городов.

26 августа в 17:00 начнется карнавальное шествие — артисты в костюмах промаршируют по пешеходной улице. В 19:00 старт первого спектакля — «Бал» от челябинского театра танца «Академия изящных искусств». После — «Охотники» «Студии М»: зрители с артистами отправятся в путешествие в неизведанное Средневековье через полотна живописца Питера Брейгеля.

В субботу программа начнется с 12:00. Открывает день челябинский музыкально-пластический театр «Аккорд». В час дня на соседней площадке (Кирова, 108) воронежский академический театр «Вау» устроит шоу с расписным балаганом, ходулистами, акробатами и ряжеными, которые прячут лица за масками. Артисты привезут спектакль «Как Царь Петр чего-нибудь там».

«Петр Первый предстанет не как реальное историческое лицо, а как персонаж, образ которого прочно укоренился в фольклоре и народном сознании. Сказочный оттенок историческим фактам придает небылица, в которой царь не только великий государь, но и остроумный, находчивый герой, которому даже удается достать луну с неба», — рассказывают о спектакле в театре.

Еще один хедлайнер фестиваля — «Театр вкуса» из Москвы. Актеры объединяют драматургию с кулинарией: пекут хлеб вместе со зрителями и готовят блюда стоя на руках. В Челябинске артисты покажут спектакль «Семейная пекарня» — историю о французском пекаре, который нашел секрет счастья и делится им со зрителями. Представление пройдет в субботу в 15:00 и в воскресенье в 13:00 на Кирова, 100.

В числе московских гостей — театр клоунады «Микос». В субботу в 18:00 начнется их шоу «Авиаторы». Актеры жонглируют, бегают по сцене с моделями самолетиков в руках и исполняют трюки на колесе. В шоу много импровизации, поэтому никто не знает, сколько продлится спектакль.

В воскресенье руководитель театра «Микос» Сергей Давыдов проведет мастер-класс «Клоунада как вид искусства». Записаться лучше заранее на сайте театра.

Завершится фест еще одним карнавальным шествием в воскресенье в 17:00.