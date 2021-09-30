На челябинском вокзале выступит танцующий оркестр

Таким образом 1 октября ЮУЖД отметит День музыки

В пятницу, 1 октября, на Челябинском железнодорожном вокзале устроят концерт. Перед публикой выступит танцующий оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд». Руководитель оркестра — дирижер Александр Павлов. Концерт приурочен к Международному дню музыки, который отмечают в первый день октября.



Концерт пройдет 1 октября с 12:30 до 13:10. Вход свободный.

Отметим, что здание челябинского вокзала уже не первый год привлекает музыкантов благодаря хорошей акустике. В зале под информационным табло выступали скрипачи, вокалисты и различные коллективы. А в этом году на вокзале челябинская рок-группа даже сняла клип.