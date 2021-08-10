На Аркаиме пройдет огненное шоу с обжигом двухметровой скульптуры

Глиняную статую, символизирующую четыре стихии, слепили в заповеднике

14 августа на Аркаиме займутся обжигом двухметровой скульптуры из глины. Процедуру решили провести в формате шоу — мастер будет работать на открытой площадке, чтобы за процессом смогли наблюдать посетители исторического заповедника. Вечером после заката у скульптуры начнется зрелищное огненное шоу.



Статуя символизирует четыре стихии, сплетенные воедино: огонь, воду, землю и воздух. Над глиняной скульптурой в мастерской на Аркаиме работает гончар Станислав Курамин. По его словам, скульптура достаточно массивная — для ее создания потребовалось 110 кг белой глины. На обжиг большого изделия уйдет по меньшей мере восемь часов: перед этим нужно построить топку, к месту привезти дрова, а потом и саму скульптуру — для этого ее разберут на четыре части.

«Самое интересное в конце — когда раскрывается кожух и появляется раскаленная фигура в снопах искр. Это настоящее огненное шоу», — рассказал гончар Станислав Курамин.





Подобные мероприятия не первый раз организуют на Аркаиме. В 2019 шоу — обжиг глиняной скульптуры «Богиня жизни» прошел на закрытии гастрономического фестиваля «Крынка». В этом году фестиваль отменили, но зрелищное шоу все-таки решили провести.