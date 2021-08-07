В Челябинской области отменили гастрономический фестиваль «Крынка»

Ярмарка кухонь народов мира должна была состояться в «Аркаиме» 14 августа

Министерство культуры Челябинской области заявило об отмене фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Причина уже привычная для 2021 года — профилактика распространения COVID-19.

«Мы ориентируемся на рекомендации Роспотребнадзора и решили не рисковать, подождать, когда большинство населения пройдет вакцинацию. Все-таки речь идет о жизни и здоровье наших граждан»,— выступил с заявлением министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Четвертая «Крынка» должна была собрать на аркаимской поляне ценителей и любителей национальной кухни. В рамках фестиваля планировались мастер-классы, конкурс рецептов и даже премия лучшему повару. По сообщению организаторов, места в туристическом лагере «Аркаима» раскуплены и теперь уже туристы будут решать, приехать в заповедник 14 августа или нет.

«Мы частично перенесли фестиваль в онлайн — провели конкурс рецептов. Для наших посетителей, которые уже купили путевки, в качестве утешительного приза могу сообщить, что 14 августа вечером, состоится обжиг глиняной скульптуры. Это невероятно красивое зрелище, к тому же желающие могут понаблюдать за работой скульптора. Ну а всех остальных ждем на фестиваль в будущем году»,— отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Добавим, что бонусом к августовским фестивалям на «Аркаиме» идет невероятный звездопад. Ежегодно Земля пересекает орбитальный путь кометы Свифта-Туттля, прародителя метеорного потока Персеид. Части кометы Свифта-Туттля врезаются в верхние слои атмосферы Земли со скоростью около 210 000 км в час, освещая ночь быстрыми метеорами. На просторах Аркаима, удаленного от крупных населенных пунктов, звездопад виден отлично. В этом году пик метеорного потока приходится на 11-14 августа, ожидается до сотни метеоров в час. Закончится поток Персеид 20 августа.