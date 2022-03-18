Молодые художники Челябинска присоединились к празднованию «Крымской весны» Сегодня, 18 марта, в Челябинске отмечают восьмую годовщину принятия Крыма в состав России



На рисунке молодые художники изобразят зеленый летний луг с летающими на нем синими бабочками как символ мирного детства. Днем 18 марта они только приступили к работе и надеются завершить граффити за выходные.



Напомним, сегодня в парке Гагарина Сегодня, 18 марта, молодые художники Челябинска присоединились к празднованию «Крымской весны». Они создадут граффити на трансформаторной подстанции возле входа в Арт-сквер на набережной реки Миасс.На рисунке молодые художники изобразят зеленый летний луг с летающими на нем синими бабочками как символ мирного детства. Днем 18 марта они только приступили к работе и надеются завершить граффити за выходные.Напомним, сегодня в парке Гагарина состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины при соединения Крыма к России , который собрал 7000 человек.

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