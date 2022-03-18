Сегодня, 18 марта, молодые художники Челябинска присоединились к празднованию «Крымской весны». Они создадут граффити на трансформаторной подстанции возле входа в Арт-сквер на набережной реки Миасс.
На рисунке молодые художники изобразят зеленый летний луг с летающими на нем синими бабочками как символ мирного детства. Днем 18 марта они только приступили к работе и надеются завершить граффити за выходные.
Напомним, сегодня в парке Гагарина состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины присоединения Крыма к России, который собрал 7000 человек.
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