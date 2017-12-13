/ Мистический роман презентует писательница и поэтесса из Челябинска

Изданная книга уже третья в авторской копилке творца.

Челябинская писательница и поэтесса Дарья Федосеева готова представить обществу свое новое произведение. Роман «Петербургский алхимик» был написан во время пребывания писательницы в Санкт-Петербурге. По ее словам, книга пропитана атмосферой современного города, как всегда мистического.

«Петербургский алхимик» — мистический роман с закрученным сюжетом. Героям предстоит столкнуться с могущественным Алхимиком и отстоять свое право на жизнь и любовь. Роман ставит философские вопросы о счастье, внутренней борьбе и поисках своего предназначения. — поясняет Дарья Федосеева.

Ранее писательница уже издала две книги. Первая — сборник стихов «Душа-дитя», а вторая книга — «Тюремная жена». С этим романом Дарья Федосеева взяла первое место на конкурсе «Стилисты добра», получила гран-при литературного конкурса «Осиянное слово» и Южно-Уральскую литературную премию.

Презентация нового романа «Петербургский алхимик» состоится 16 декабря в 14:00. Всех, кто желает познакомиться с произведением, ждут в Центральной библиотеке имени Пушкина (улица Коммуны, 69).