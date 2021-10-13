«Мегаполис» концептуально меняет фасады с выходом на набережную

Проект реконструкции согласовали в управлении архитектуры Челябинска

В челябинском развлекательном комплексе «Мегаполис» идет ремонт. Известно, что на северной стороне комплекса появятся активные фасады. Как рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, старые фасады переделают так, чтобы прохожие с набережной могли беспрепятственно попасть внутрь. Новую концепцию согласовали в управлении архитектуры города.



«У „Мегаполиса“ появятся активные фасады — новые входные группы для повышения проницаемости, а также места отдыха для посетителей новой набережной. Горожанину важно иметь доступ к сервисам и различным функциям, обилие которых невозможно создать исключительно благоустройством. Договорились с собственником РК „Мегаполис“ о включении их в процесс благоустройства города», — сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Судя по проекту, с набережной прохожие смогут попасть прямо в новое гастрономическое пространство «Гастропарк». Его открытие в «Мегаполисе» запланировано на декабрь 2021 года. Новые фасады хотят достроить в марте 2022 года.

Напомним, что набережную за «Мегаполисом» открыли в августе этого года. Новое пространство протянулось от улицы Красной до Свердловского проспекта. Раньше эту территорию использовали в качестве парковки.