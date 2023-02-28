Медведице Соне, которая растет в приюте диких животных «Спаси меня», 23 февраля исполнилось два года. Она остается карликовым медведем. В планах руководителей приюта — новый вольер для Сони, которая хоть и меньше своих ровесников, но все же выросла из клетки для малышей.
«Софийка чувствует себя хорошо, хотя в спячку так и не ложилась, потому что все время ждала вкусняшек: спала-спала, но к обеду просыпалась. Волонтеры привозят ей замороженные ягоды, которые она обожает: бруснику, клюкву, облепиху и малину. Соня округлилась, весит больше 60 килограммов. Выяснилось, что у нее плохо видит правый глаз, есть еще проблемы со здоровьем. Она требует наблюдения и ухода, поэтому вряд ли мы ее сможем пристроить в какой-то другой центр, и тем более уже не представляется возможным вернуть ее в дикую природу», — рассказывает руководитель Школы зооволонтеров Екатерина Карпенко.
Как отмечают сотрудники приюта, Соня отличается и избирательным характером: приветлива с одними и категорически не контактирует с другими, в отличие, скажем, от медведя Малыша, перевезенного из-под Сатки в челябинский зоопарк, который от природы артист.
О судьбе медвежат-сирот, подобранных в челябинских лесах, на трассах и заправках, мы подробно рассказывали здесь.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес