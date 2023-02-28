Медведице Соне два года: ей будут строить новый вольер

В спячку она так и не впадала

«Софийка чувствует себя хорошо, хотя в спячку так и не ложилась, потому что все время ждала вкусняшек: спала-спала, но к обеду просыпалась. Волонтеры привозят ей замороженные ягоды, которые она обожает: бруснику, клюкву, облепиху и малину. Соня округлилась, весит больше 60 килограммов. Выяснилось, что у нее плохо видит правый глаз, есть еще проблемы со здоровьем. Она требует наблюдения и ухода, поэтому вряд ли мы ее сможем пристроить в какой-то другой центр, и тем более уже не представляется возможным вернуть ее в дикую природу»,

— рассказывает руководитель Школы зооволонтеров Екатерина Карпенко.