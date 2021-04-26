Медиахолдинг «Первый областной» представляет премьеру документального проекта «Новое железо Урала»

Фильм Натальи Исаковой «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» будет показан завтра, 27 апреля, в Историческом музее Южного Урала

Мультимедийный авторский проект «Новое железо Урала» — цикл документальных фильмов и публикаций о тех, кто меняет жизнь в городах-заводах Урала.С трепетом и волнением авторы, Наталья и Никита Исаковы (студия «Жест», Трехгорный), рассказывают о старинных демидовских заводах, с которых началась уральская промышленная история, и о том, что индустриальные гиганты переживают сегодня.

Ян Кожан, основатель «Агентства развития территорий 1732», лидер проекта «Лето на заводе», формулирует так:

«Суперуникальная вещь на Урале по большому счету одна — наша „горнозаводская цивилизация“. А уральский промышленник — он всегда был и остается драйвером этой территории. И понятие „градообразующее предприятие“ тоже возникло здесь».

Главный вопрос: что нам делать с этой территорией? Что нам делать с прекрасными старинными городами-заводами, лучшие годы которых остались далеко в индустриальной эпохе? Вопрос, который решают и не могут пока решить несколько поколений специалистов от туризма и культуры, насочинявших километры программ, но так ничего не переломивших в ощущениях позаброшенности наших заводских красот.

Авторы фильма вместе с экспертами в области урбанистики и современного развития городов ищут ответ на него. Первые серии авторского документального цикла «Новое железо Урала» расскажут о социокультурных проектах, осуществленных в Сатке, на Порогах, в Сысерти.

Кинодокументалист, автор фильма Наталья Исакова считает:

«Старые заводские стены так же ценны, как и новые цеха, форма (лицо) старейших индустриальных центров — такое же богатство, как и его содержание, а мурал и современная заводская печь — явления одного порядка, поскольку свидетельствуют о развитии территории».

Герои фильма «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» — автор концепции «Индустриальный креатив — новое железо» Ян Кожан, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, куратор проекта «Лаборатория индустриальности» Анна Акимова. Они, как и автор фильма Наталья Исакова, приглашены на премьеру и подтвердили участие в завтрашнем мероприятии.

Принять участие в обсуждении заявленной в фильме темы приглашены директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, историки Гаяз Самигулов и Николай Антипин, девелопер Денис Ни, владелец частной сыроварни «Известная» Денис Назаров, директор челябинского отделения «Том Сойер Фест» Галина Зубаирова, общественники и пресса.