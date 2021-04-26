С трепетом и волнением авторы, Наталья и Никита Исаковы (студия «Жест», Трехгорный), рассказывают о старинных демидовских заводах, с которых началась уральская промышленная история, и о том, что индустриальные гиганты переживают сегодня.
Ян Кожан, основатель «Агентства развития территорий 1732», лидер проекта «Лето на заводе», формулирует так:
«Суперуникальная вещь на Урале по большому счету одна — наша „горнозаводская цивилизация“. А уральский промышленник — он всегда был и остается драйвером этой территории. И понятие „градообразующее предприятие“ тоже возникло здесь».
Авторы фильма вместе с экспертами в области урбанистики и современного развития городов ищут ответ на него. Первые серии авторского документального цикла «Новое железо Урала» расскажут о социокультурных проектах, осуществленных в Сатке, на Порогах, в Сысерти.
Кинодокументалист, автор фильма Наталья Исакова считает:
«Старые заводские стены так же ценны, как и новые цеха, форма (лицо) старейших индустриальных центров — такое же богатство, как и его содержание, а мурал и современная заводская печь — явления одного порядка, поскольку свидетельствуют о развитии территории».
Герои фильма «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» — автор концепции «Индустриальный креатив — новое железо» Ян Кожан, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, куратор проекта «Лаборатория индустриальности» Анна Акимова. Они, как и автор фильма Наталья Исакова, приглашены на премьеру и подтвердили участие в завтрашнем мероприятии.
Принять участие в обсуждении заявленной в фильме темы приглашены директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, историки Гаяз Самигулов и Николай Антипин, девелопер Денис Ни, владелец частной сыроварни «Известная» Денис Назаров, директор челябинского отделения «Том Сойер Фест» Галина Зубаирова, общественники и пресса.Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна здесь.
Фильм будет транслироваться в эфире ОТВ 27 апреля в 16:55 и 1 мая в 20:00.