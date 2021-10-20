Мастера из Златоуста сделали золотые ракеты для актеров фильма «Вызов»

Для съемок команда фильма специально летала в космос

Златоустовские мастера создали для участников съемочной группы фильма «Вызов» подарки в форме миниатюрных золотых ракет (хотя на самом деле меньше всего это похоже именно на ракету). На каждой стороне пирамиды нанесена гравировка, а расположена она на платформе из лазурита — синего полудрагоценного камня с металлическим блеском.



На лицевой стороне «ракеты» выгравировано название фильма «Вызов», на другие стороны нанесли гравировки с именами участников и датами полета.

«Вызов» — первый в мире фильм, съемки которого проходили в реальном космосе. В состав первого и пока единственного киноэкипажа вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.