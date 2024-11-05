Мафия, монополия и битвы не на жизнь, а на смерть: где поиграть в настолки в Челябинске

Здесь можно приобщиться к классике типа Uno и новинкам индустрии развлечений

В этот день 89 лет назад начали продавать любимую многими (и доводящую до разводов и дружеских ссор) игру «Монополия». За последние годы появилось множество ее вариаций: по сериалам и аниме, спортивным соревнованиям, в виде дженги. В Челябинске даже придумали свой вариант, где можно купить известные заведения, местные МУПы и стать спонсором конкурса «Мисс Челябинск». А еще у нас иногда играют в культурную «Монополию», где нужно скупать Камерный театр, филармонию и Публичку. А вот где можно просто поиграть в настолки (и в «Монополию» в том числе) — рассказываем.

Библиотека имени Пушкина

По воскресеньям здесь проводят встречу клуба «Карты, деньги, два стола». В час дня любители настольных игр собираются, чтобы поиграть в «Судный день», «Бункер», «Нечто», «Манчкин» и другое. Игры проводят на Коммуны, 69. Также в подразделении Пушкинки на улице Академика Сахарова (библиотека № 3) по пятницам в 15 часов играют в настолки: «Монополию», «Побег из психушки», «Показуху».

Магазин Hobby Games

Здесь в настолки играют чуть ли не каждый день. Например, на этой неделе будут проводить мероприятия по «Ужасу Аркхэма», «Сундуку войны», «Войнам Черной розы», «Ярости Дракулы». Мероприятия платные, к тому же нужно записаться в соцсетях магазина, чтобы хватило места. Мероприятия ведет «игротехник», или мастер, который объясняет правила и отвечает на все даже самые странные вопросы.

Ассоциация Настольных Игр Челябинска

Каждую субботу команда проводит игры в студенческом центре ЮУрГУ (на проспекте Ленина, 80) и в аудитории 001 главного корпуса ЧелГУ (правда, пока эта площадка временно закрыта). Играют в разное: от хоррора «Мор Утопия», «Письма призрака», «Страшные сказки» до классических Uno, «Взрывных котят», «Имаджинариума». Необходимо заранее регистрироваться в соцсетях ассоциации.

Магазин настольных игр и комиксов «Знаем играем»

По субботам и воскресеньям здесь, на Коммуны, 88, проводят игротеки. Выбор игр свободный, так что участники могут принести любые настолки с собой или попробовать для себя что-то новое: «Наруто», «Зомби в доме», «Слово за слово», «Мистериум» и другое. Необходима регистрация в соцсетях магазина.

Хобби-центр Play Pub

Это антикафе, магазин настольных игр и игровая площадка «в одном флаконе» находится на площади МОПРа, 9. Челябинцы могут присоединиться к открытым играм на несколько незнакомцев или арендовать площадку для игры с друзьями. Игры проводят разные: Catan, «Бункер», Hearthstone, «Экивоки». Также здесь играют в Dungeons & Dragons — набравшую колоссальную популярность настольно-ролевую игру, где каждый участник до мелочей продумывает себе персонажа и отправляется в вымышленное путешествие. Ведущий (мастер) готовит для игроков квест, испытания и препятствия от магических существ. Суть игры — справиться со всеми опасностями и дойти до логического финала. При этом DnD можно проводить по любой вселенной — «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Ведьмака» или постапокалипсиса.

Участвовать в играх на всех перечисленных площадках рекомендуем тем, кому уже исполнилось 16 лет.