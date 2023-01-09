Лариса Долина объявила набор в школу вокала в Челябинске

Объявлен конкурс среди солистов от 16 до 35 лет







Каждый из студентов под руководством наставников будет готовить свою песню. Среди наставников Академии — Этери Бериашвили, Алина Енгибарян, Юлия Шегай, Сергей Архипов, психолог Мария Осадчая, Сергей Долженков и сама Лариса Долина.

«Обучение будет проходить в режиме интенсива, в онлайн- и офлайн-форматах. В марте на сцене Детской филармонии состоится гала-концерт с участием всех студентов школы, и мы надеемся, в нем примет участие и Лариса Долина», — рассказала Первому областному информагентству директор Детской филармонии Татьяна Денисова.

Обучение в Школе вокала бесплатно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



