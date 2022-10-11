Лариса Долина заключила соглашение о сотрудничестве с Детской филармонией Челябинской области

Педагоги столичной музыкальной академии выступят с мастер-классами перед юными артистами

10 октября народная артистка России Лариса Долина подписала соглашение о сотрудничестве с Детской филармонией Челябинской области. Преподаватели Музыкальной академии певицы будут вести для педагогов и юных артистов филармонии мастер-классы и уроки по исполнительскому мастерству.



Соглашение подписали в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства». Со стороны Южного Урала в церемонии подписания соглашения учавствовали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, директор Детской филармонии Челябинской области Татьяна Денисова.

Напомним, ранее подобные соглашения подписали с Академией джаза Игоря Бутмана и народным артистом России Денисом Мацуевым.

За год работы Детской филармонии в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства» состоялось более 40 мастер-классов и творческих встреч.