Костюмированные вечеринки, киномарафоны и медиация: челябинцев зовут отметить Хэллоуин

Мероприятия пройдут в несколько дней на разных площадках

Хоть Хэллоуин многие и считают «не нашим» праздником, Челябинск отметить канун Дня всех святых решил масштабно. Еще с конца прошлой недели стартовали костюмированные вечеринки и концерты. Что же будет 31 октября? Рассказываем.

Larisa Depershmidt Art Gallery

Здесь пройдет медиация в темноте от куратора Полины Исаевой. В галерее выключат освещение, а гости под свет фонариков и смартфонов отправятся исследовать свои страхи. Например, страх непонимания современного искусства.

«ФортеПьяно»

Мероприятия тут планируют 31 октября, но они не будут посвящены самому страшному дню в году — просто пройдет концерт ВИА Lost Radio. А вот в субботу, 2 ноября, проведут вечеринку в стиле Хэллоуин. Все желающие смогут сделать здесь жуткий грим, попробовать пирог с тыквой и настоящее колдовское зелье. Для гостей праздника выступит группа «День независимости». К слову, за день до этого, 1 ноября, артисты будут праздновать Хэллоуин в «Алгоритме» на жуткой вечеринке «От заказа до рассвета».

Лекторий на SVOBODA2

Здесь 2 ноября проведут яркую вечеринку с тематическими костюмами, блестками, вампирскими клыками и чем только не. Для челябинцев также выступят Orange, Agent Provocateur, The Phantom of the Opera и другие группы.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Свободы, 2

В Хэллоуин в арт-оранжерее пройдет киномарафон «Сладость или гадость» с подборкой из лучших тематических картин: «Труп невесты», «Коралина в Стране Кошмаров», «Битлджус», «Фокус покус», «Проклятие монахини» и «Заклятие». Марафон начнется в 13 часов, последний фильм запустят в 23 часа.

На следующий день здесь проведут вечеринку The Day After Halloween. В программе обещают диджея, фотозону с хэллоуинскими декорациями и конкурс на лучший костюм.

Возрастное ограничение на мероприятия 18+.





