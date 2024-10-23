Хеллоуин наступает: какие ужастики посмотреть челябинцам в канун Дня всех святых

Делимся подборкой новинок кинематографа

Совсем скоро наступит самый страшный день в году. И нет, мы не про 30 декабря, когда нужно выжить в бесконечных очередях в магазинах. В конце месяца наступит Хеллоуин — день, когда нечисть якобы выйдет из своих темных уголков, чтобы кошмарить людей. А еще сегодня, 23 декабря, празднуют День фильмов ужасов. Объединим эти два события и расскажем вам о новинках хоррора и триллеров, которые можно посмотреть 31 октября.

Субстанция

В соцсетях активно форсят эту драму с Деми Мур в главной роли. Кто-то говорит, что ему было противно после сеанса, кто-то даже не досмотрел. Но огромен и рой фанатов, влюбленных в этот ужастик.

Фильм рассказывает о забытой голливудской звезде Элизабет Спаркл. Ее перестают приглашать в телепроекты, а передачу, которую она вела, решают перезапустить с молоденькой ведущей. Тогда Элизабет решает опробовать инновационный препарат, обещающий вернуть молодость. Главное правило — не использовать инъекции дольше одной недели. Конечно же, актриса решает, что одной недели ей будет мало.





Оценка «Кинопоиска» — 7,2.

Чужой: Ромул

Очередное переосмысление классики Ридли Скотта. На этот раз в центре сюжета жительница одной мрачной планеты, мечтающая переехать в другую точку галактики. Вместе с другом-андроидом девушка по имени Рэйн сбегает с компанией друзей на пролетающем мимо заброшенном космическом корабле. Только вот никто не догадывался, что на корабле уже были свои обитатели.





Оценка «Кинопоиска» — 7,1 (уже выше, чем у предыдущих частей франшизы с Майклом Фассбендером в ролях).

Домовой

Добавили этот фильм в подборку, так как российские хорроры выходят намного реже зарубежных, так что каждый фильм — событие. К тому же его снял уроженец Челябинска Андрей Загидуллин.

Фильм рассказывает об осиротевших брате и сестре — Арсении и Варе. Они переезжают из родной деревни в дом приемных родителей. Вот только спокойная жизнь им только снится: дети случайно привозят вместе с собой потустороннее зло.





Оценка «Кинопоиска» — 6,0.

Тихое место: день первый

Еще одно продолжение франшизы, на этот раз — приквел к «Тихому месту». В центре сюжета — атака инопланетных чудовищ на Землю. Полчища монстров быстро заселяют города, вот только они ничего не видят, зато слышат каждый шорох. Главная героиня фильма, пациентка хосписа Сэм, не старается выжить, ведь знает, что ее дни и так сочтены. Но ее главная мечта — поесть напоследок пиццы из родного квартала Нью-Йорка.





Оценка «Кинопоиска» — 5,8. (Наша оценка: картина смотрится довольно-таки неплохо даже как самостоятельный фильм, без привязки к прошлым частям; а еще один из главных героев — котик.)

Смотрители

Молодая девушка Мина отправляется в другой город, чтобы доставить попугая в зоопарк. Посреди дороги, в лесу, ее машина ломается, а потом и вовсе исчезает. Ближе к ночи Мина находит странный дом посреди чащи, где живут трое. Они должны соблюдать правила, чтобы не попасться «смотрителям» — чудовищам, которые живут в лесу и наблюдают за попавшими в ловушку людьми.





Оценка «Кинопоиска» — 5,8.

Жребий

Фильм снят по роману Стивена Кинга «Жребий Салема». Действие происходит в 1975 году в небольшом американском городке. Молодой писатель возвращается домой, но обнаруживает, что здесь без вести пропадают люди: поодиночке или целыми семьями. Оказывается, в городе объявились страшные монстры, которые питаются человеческой кровью.





Оценка «Кинопоиска» — 5,5.