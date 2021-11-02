Концерт Валерия Меладзе в Челябинске перенесли

Выступление певца теперь пройдет 17 февраля

В Челябинске отменили концерт Валерия Меладзе. Выступление известного артиста должно было состояться во Дворце спорта «Юность» 2 ноября, но его перенесли на новую дату из-за развернутого там пункта вакцинации. Об этом рассказали в администрации «Городских зрелищных касс».



Выступление певца теперь пройдет 17 февраля 2022 года, другие шоу в ДС «Юность», запланированные на ноябрь, также перенесены.

Все билеты на концерт остаются действительными на новую дату, но вернуть их нельзя.

Ранее сообщалось, что шоу Валерия Меладзе состоится вне зависимости от эпидситуации.