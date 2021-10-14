Комик Стив Форман выступит в Челябинске со стендапом на английском языке

Переводить шутки на концерте не будут

15 октября в Челябинске выступит английский стендап-комик Стив Форман. Стив прочитает свой стендап на родном языке, и при этом организаторы подчеркивают, что ни синхронно, ни как-либо вообще переводить шутки не будут.



«Читать стендап на английском — это решение Стива. Он знает русский язык, но не переводит свою программу. Стив уже не первый раз приезжает в Челябинск с концертом, и в прошлый раз проблем с пониманием юмора у зрителей не возникло», — комментирует организатор вечера Эдуард Кужахметов.

На прошлых выступлениях Стив рассказывал о своих впечатлениях о России и знакомстве с русским менталитетом. Чему посвящена новая программа, организаторы не распространяются.





Отметим, что Стив Форман известен как соведущий подкаста Big English Stand-up с Евгением Чебатковым. Стив живет в Лондоне, но периодически приезжает в Москву для работы.

Концерт Стива начнется начнется в пятницу в 21:00 в стендап-клубе Brewki Bar. Подробнее о заведении мы рассказывали в нашем обзоре.