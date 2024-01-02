«Холоп 2» обогнал «Чебурашку» по сборам за первый день проката

На втором месте уверенно идут новые «Бременские музыканты»

Первого января одновременно вышли в прокат два отечественных фильма, рассчитанные на семейную аудиторию и на новогодние каникулы. Оба позиционировались как «главная новогодняя премьера»: «Холоп 2» Клима Шипенко и киноверсия «Бременских музыкантов» Алексея Нужного.

По результатам первого дня проката можно судить о том, что оба фильма сделали уверенную заявку на победу. Как отмечают кинообозреватель, рассчитанные на разные аудитории, проекты смогли показать невероятный старт, сразу попав в топ-5 самых кассовых релизов для 1 января за всю историю российского проката.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Холоп 2» продемонстрировал лучший результат (295 млн рублей по России), обогнав «Чебурашку» на 24%. «Заработать на двоих почти полмиллиарда рублей в первый день проката — феноменальный результат», — заявляет издание. При этом фильм Клима Шипенко показывает еще и рекордную среднюю заполняемость зала (она составляет 81 человек на сеанс).



По цифрам ЕАИС, в челябинских кинотеатрах картина повторяет общероссийскую: «Холоп 2» заработал за два первых дня проката почти 7 миллионов (6 953 тысячи рублей), «Бременских музыканты» — почти пять миллионов (4 821 тысяча рублей).

Напомним, что в главной роли в «Холопе 2» снялась Аглая Тарасова, теперь она холоп. Фабула, так хорошо принятая зрителями в первом фильме, остается прежней: некая избалованная современная девушка волею продюсеров заброшена в крепостное прошлое на перевоспитание. Что касается «Бременских музыкантов», фильм снят по знакомому из детского мультика сценарию и с той же прекрасной музыкой Григория Гладкова, только история Трубадура здесь более развернута.

