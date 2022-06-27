Химик из Озерска научил Александра Пушного распознавать плохую сметану

Шоумен записал короткий ролик со специалистом ПО «Маяк»

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Шоумен и экс-ведущий программы «Галилео» Александр Пушной записал короткое видео с сотрудником озерского атомного предприятия «Маяк». В ролике специалист-химик рассказывает, как распознать некачественную сметану при помощи йода. Видео появилось в соцсетях «Маяка».



Пушной совместно с сотрудником «Маяка» добавляют йод в сметану и йогурт. Во время эксперимента шоумен шутит, спрашивает «Когда рванет?» и предупреждает, что все эксперименты нужно проводить только под присмотром родителей.

После перемешивания сметана становится синей. Это значит, что в ней содержится крахмал и молочный продукт некачественный. Йогурт окрасился от йода и стал коричневым, значит молочный продукт натуральный.



Напомним, 25 июня Пушной вел праздничный рок-концерт в честь Дня города в Озерске.