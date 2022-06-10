Александр Пушной проведет рок-концерт на стадионе в Челябинской области

Мероприятие приурочено ко Дню города

В Озерск на День города пригласили Александра Пушного. Он станет ведущим праздничного рок-концерта местных коллективов. Мероприятие пройдет вечером 25 июня на стадионе «Труд».

«Символично, что физик по образованию Александр имеет квалификацию магистра радиофизики», — отмечают в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк».

Днем в Озерске проведут городской квест — в парке организуют около 20 тематических площадок-станций с мастер-классами и конкурсами. Выступление известного шоумена станет главным сюрпризом для горожан. После пройдет праздничный фейерверк.

Напомним, что два года назад Александр Пушной провел новогодний онлайн-корпоратив Группы ЧТПЗ. В рамках шоу музыкант исполнил несколько песен, но особенно слушатели оценили рок-кавер на композицию «Земля в иллюминаторе».