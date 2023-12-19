В Каслях производство сэндвич-панелей запустят в январе 2024 года

Компания из Екатеринбурга завершает капремонт помещений закрытого хлебозавода

На территории бывшего Каслинского хлебозавода будут выпускать сэндвич-панели различной толщины. Первая автоматическая линия начнет работу в январе 2024 года. Производственные мощности составят 700 квадратных метров панелей ППУ в сутки. Об этом сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на управление стратегического планирования, анализа и контроля администрации Каслинского района.

Имущество Каслинского хлебозавода, который прекратил работу в 2019 году, продали в 2022-м. Аукцион проводили в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского района». Новым собственником стала екатеринбургская компания «Файбер Воркс». Она занимается производством панелей ППУ — они же сэндвичные панели.

Новый владелец комплекса проводит капитальный ремонт производственных площадей. Уже восстановили кровлю, стены, системы отопления и водоснабжения. Закупили часть оборудования.

Запуск первой автоматической линии запланировали на январь 2024 года. Производственные мощности позволят изготавливать за смену 700 квадратных метров сэндвич-панелей из пенополистирола и минеральной ваты. За месяц получится выпускать более 40 тысяч квадратных метров. На предприятии работает пока что не более 15 человек. После запуска автоматической линии организуют 50 новых рабочих мест. Всего в производстве будет занято 70—80 человек.

ООО «Файбер Воркс» зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2015 года, следует из данных базы «СБИС». Основной вид работы — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Владелец с октября 2023 года — Евгений Казаковцев. Директором с ноября 2022 года является Наталья Абатурова. В 2022 году чистая прибыль «Файбер Воркс» составляла 4,7 миллиона рублей.