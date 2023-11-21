Картины импрессионистов в челябинском музее подсветили объемным светом

Музей изобразительных искусств накануне выставки закупил профессиональное оборудование

Каждая картина на выставке «Русский импрессионизм. Собрание из коллекции Русского музея», которая открылась в Челябинском музее изобразительных искусств, подсвечена индивидуально с помощью специальных кадрированных пучков. Профессиональное световое оборудование появилось в музее впервые накануне выставки. По словам директора музея Станислава Ткаченко, новая технология произвела вау-эффект.

«Кадрируемые светильники — вот так это называется. Многие из сотрудников впервые увидели такой свет. Ни в одном из местных музеев такого нет. У наших художников глаза горели, как два светильника. Для каждой картины мы настраивали приборы индивидуально. Я сам был потрясен. Особенно это важно для картин импрессионистов. Благодаря профессиональной подсветке мы видим, как переливаются оттенки, как играет цвет, какая сложная многослойная палитра... Кадрированный пучок делает с картиной что-то волшебное: с полотен в зал льется световой поток»,— рассказывает Станислав Ткаченко.

Музеем приобретено сто кадрируемых светильников, которые позволяют добиться объемного звучания живописи.На выставке представлено 50 картин 28 авторов, среди которых Левитан, Коровин, Репин, Кустодиев. Русские импрессионисты из коллекции Русского музея будут выставляться в Челябинске до 25 февраля 2024 года.