В Челябинске открывается выставка русских импрессионистов

Картины привезли из собрания Русского музея

16 ноября в Челябинском музее изобразительных искусств открывается выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея».



Искусствоведы все еще спорят, насколько корректно относить картины русских живописцев Серебряного века к импрессионизму, но сходятся в том, что некие черты европейского течения в полотнах Коровина, Левитана, Репина все же угадываются: волнение света в листве, аромат цветов, нежность архитектурных очертаний, ускользание момента — все это отзвуки рожденного во Франции, сверхпопулярного в XIX веке направления живописи.



В Челябинск привезут 50 картин из коллекции Русского музея, среди которых «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.



Торжественное открытие запланировано на 20 ноября, но экспозиция будет доступна уже завтра, 16 ноября. Работы из фондов Государственного Русского музея будут выставляться в Челябинске три месяца: до 25 февраля.





