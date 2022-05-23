Как прошла «Ночь музеев» в Челябинске. Фоторепортаж

Народные костюмы, советские духи и десять тысяч зрителей

В Челябинске 21 мая состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев». В празднике приняли участие государственные музеи, частные галереи современного искусства и даже театры. Рассказываем и показываем, как прошел главный музейный праздник страны. Музее искусств главным событием стала выставка советского парфюма — сотни эксклюзивных пузырьков в виде олимпийского мишки, автомобиля и ракеты с ароматами «Красная Москва» или «Белая сирень». Каждый из экспонатов можно было потрогать и «услышать» (так парфюмеры заменяют слово «нюхать»).

По всему залу музея расставлены баночки с тканью, пропитанной советскими духами

В экспозиции 700 флаконов

Флаконы духов 1918—1920 гг.



А вечером в зале музея состоялся спектакль Молодежного театра «В Москву разгонять тоску».

Автор фото Илья Бархатов

Мастер-класс по созданию духов. Автор фото — Илья Бархатов

В Доме Покровского (при Историческом музее) открылась мастерская народного костюма «Хожу в русском». Все гости выставки могли примерить национальные одежды народов Южного Урала. Например, платье зажиточной сакмарской казачки.

На девушке костюм молодой казачки XIX в.

Всех желающих приглашали в раздевалку и предлагали примерить костюмы

Комплекты формировала Евгения Ядрышникова, мастер по традиционному костюму

В самом Государственном историческом музее работали все экспозиции, включая новую выставку современного медиаискусства и музей на крыше. Несмотря на дождь, экспозиция под открытым небом пользовалась популярностью.

Выставка на крыше работала даже несмотря на дождь

Исторический музей в Ночь музеев посетило 8000 человек

В Западной башне недавно открылась выставка медиаискусства «О дивный, новый мир»

Работа Аристарха Чернышева Shoppers — работа критикует культ желаний и индустрию рекламы

Весь вечер на выставки музея действовал единый билет за 100 рублей, поэтому в кассах музея выстроилась очередь из желающих попасть внутрь.

В кассы музея 21 мая выстроились очереди

Надписи на плакатах не всегда цензурные, но всегда уместные. То, что в народе называют «голосом улиц».

«Ночь музеев» затронула и частные галереи. Например, в арт-галерее современного искусства Ларисы Депершмидт («Салон360» на ул. Лесопарковой, 7г) состоялось пре-открытие выставки коллажей Миланы Чемодановой.С помощью акриловых красок, маркеров и газетных вырезок художница создает портреты-плакаты «четких парней». Коллажи щедро приправлены строчками из песен и пацанскими слоганами. Официальное открытие выставки состоится 25 мая.Кроме того, в «Ночи музеев» приняли участие и театры. В Театре драмы состоялась экскурсия по закулисью, в театре «Манекен» — аудиопроменады «Человек в театре», а на малой сцене Молодежного прошел паблик-ток двух главных режиссеров — Ивана Миневцева и Виктории Мещаниновой (Камерный театр) о драматургии Островского. Отчасти последняя встреча была связана еще и с тем, что и в том и в другом театре готовят премьеры по пьесам русского классика.По скромным оценкам, в челябинской «Ночи музеев» приняло участие более 10 000 горожан.