В Музее искусств главным событием стала выставка советского парфюма — сотни эксклюзивных пузырьков в виде олимпийского мишки, автомобиля и ракеты с ароматами «Красная Москва» или «Белая сирень». Каждый из экспонатов можно было потрогать и «услышать» (так парфюмеры заменяют слово «нюхать»).
По всему залу музея расставлены баночки с тканью, пропитанной советскими духами
В экспозиции 700 флаконов
Флаконы духов 1918—1920 гг.
Автор фото Илья Бархатов
Мастер-класс по созданию духов. Автор фото — Илья БархатовВ Доме Покровского (при Историческом музее) открылась мастерская народного костюма «Хожу в русском». Все гости выставки могли примерить национальные одежды народов Южного Урала. Например, платье зажиточной сакмарской казачки.
На девушке костюм молодой казачки XIX в.
Всех желающих приглашали в раздевалку и предлагали примерить костюмы
Комплекты формировала Евгения Ядрышникова, мастер по традиционному костюмуВ самом Государственном историческом музее работали все экспозиции, включая новую выставку современного медиаискусства и музей на крыше. Несмотря на дождь, экспозиция под открытым небом пользовалась популярностью.
Выставка на крыше работала даже несмотря на дождь
Исторический музей в Ночь музеев посетило 8000 человек
В Западной башне недавно открылась выставка медиаискусства «О дивный, новый мир»
Работа Аристарха Чернышева Shoppers — работа критикует культ желаний и индустрию рекламыВесь вечер на выставки музея действовал единый билет за 100 рублей, поэтому в кассах музея выстроилась очередь из желающих попасть внутрь.
В кассы музея 21 мая выстроились очереди«Ночь музеев» затронула и частные галереи. Например, в арт-галерее современного искусства Ларисы Депершмидт («Салон360» на ул. Лесопарковой, 7г) состоялось пре-открытие выставки коллажей Миланы Чемодановой.
Надписи на плакатах не всегда цензурные, но всегда уместные. То, что в народе называют «голосом улиц».
С помощью акриловых красок, маркеров и газетных вырезок художница создает портреты-плакаты «четких парней». Коллажи щедро приправлены строчками из песен и пацанскими слоганами. Официальное открытие выставки состоится 25 мая.
Кроме того, в «Ночи музеев» приняли участие и театры. В Театре драмы состоялась экскурсия по закулисью, в театре «Манекен» — аудиопроменады «Человек в театре», а на малой сцене Молодежного прошел паблик-ток двух главных режиссеров — Ивана Миневцева и Виктории Мещаниновой (Камерный театр) о драматургии Островского. Отчасти последняя встреча была связана еще и с тем, что и в том и в другом театре готовят премьеры по пьесам русского классика.
По скромным оценкам, в челябинской «Ночи музеев» приняло участие более 10 000 горожан.