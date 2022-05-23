В Челябинске открылась выставка советского парфюма

Представленные духи можно понюхать

В Музее изобразительных искусств начала работать выставка «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии». В залах представили около 700 флаконов духов и одеколона из СССР. Но самое главное, что посетители могут сами познакомиться с запахами и послушать их.

По всему залу расставлены стеклянные банки с плотно прилегающими крышками. Внутри ткань, пропитанная духами. Посетители открывают сосуд и чувствуют запах сирени, лаванды или гвоздики.

«Самые популярные духи — „Красная Москва“. Они были везде, ими пользовались мама, бабушка. Помню, нам с сестрой они не нравились. Мы бегали по магазинам и искали польские духи. Они тоньше, интереснее», — рассказывает одна из посетительниц выставки.

Старинные духи для экспозиции предоставила челябинский коллекционер Галия Малоушкина. В ее коллекции флаконы от фабрик «Новая заря», «Северное сияние», «Алые паруса», «Уральские самоцветы», «Красная гвоздика», «Крымская роза», «Гюльшан».

В отдельной витрине выставлены духи 1918—1920 годов: «Поцелуй меня» от московской фабрики Альфонса Ралле, духи «Москвичка» и пудра «Любит-не-любит» от столичной фабрики Генриха Брокара, а еще одеколон «Магнолия». Один из старинных запахов предлагают послушать.

Много внимания в СССР уделяли дизайну флаконов. На выставке есть сосуды в виде автомобиля, ракеты, олимпийского мишки, виноградной лозы и семи гномов.

Представлен флакон, дизайн которого разработал Казимир Малевич, — он придумал форму сосуда для одеколона «Северный» еще в начале XX века. Известный художник предложил изготовить флакон в виде ледяной скалы, на вершине которой стоит медведь.

Выставка открылась в рамках акции «Ночи музеев», но продолжит работать до 26 июня.