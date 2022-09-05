В Челябинске изменилось расписание празднования Дня города

Хедлайнеры Клава Кока и Niletto выступят почти на час позже

Управление культуры Челябинска обновило расписание афиши празднования Дня города. Изменения коснулись выступлений хедлайнеров — Клавы Коки, Niletto и ST. Их концерт 10 сентября на парковке у арены «Трактор» начнется в 19:00. До этого в расписании значилось, что старт выступления в 18:15.



Также изменилось время проведения мотошоу FMX13 у ледовой арены. Оно начнется на полчаса позже, то есть в 16:30.

Остальных мероприятий изменения не коснулись. В 19:00 на Театральной площади Челябинска выступят Anna Asti и солисты Мариинского и Большого театров. В 22:00 на набережной Миасса — праздничный фейерверк.

Подробнее о событиях в День города мы рассказывали здесь.