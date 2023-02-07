Издание Маяковского столетней давности стало реквизитом в спектакле «Живой»

Премьера состоится в феврале в Театральном пространстве свободы Алексея Тетюева

Режиссер Алексей Тетюев ставит спектакль о двух поэтах — Владимире Маяковском и Александре Башлачеве — «Живой...». Автор инсценировки — Дарья Метелица, в основе истории — творчество поэтов, живших в России с разницей почти в сто лет.

Авторы спектакля сообщают, что в спектакле в качестве реквизита будет использовано одно из первых изданий Владимира Маяковского «Облако в штанах».

«Артефакт, от которого руки дрожат, книге более 100 лет, точнее 107 лет. Первая его поэма, которая прославила Маяковского. И эта книга есть у Григория Владимировича Цукермана, артиста нашего спектакля. Сейчас она стоит сотни тысяч долларов. Она с царской цензурой и будет присутствовать и задействована в нашем спектакле „Живой“», — пишут создатели спектакля.

Премьера запланирована на февраль.





▪️Автор инсценировки: Дарья Метелица

▪️Режиссер-постановщик: Алексей Тетюев