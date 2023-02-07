В Челябинский театр кукол им. Вольховского приехала постановочная группа для нового спектакля. Над проектом работает режиссер Александр Янушкевич. Это он создал кукольную премьеру прошлого года «Годунов». Спектакль стал лучшей постановкой фестиваля «Соломенный жаворонок». Вместе с Янушкевичем над новым материалом работает художник Антон Болкунов и драматург Алексей Гончаренко. Вместе они готовят для сцены авторскую новеллу про Дона Жуана, трагического героя-любовника.
В театре рассказали, как режиссер Александр Янушкевич провел первые читки текста, пробы света, встречи с мастерами декораторского цеха.
«Помимо технологической стороны, работы с чертежами, габаритами и эскизами, важная для первого периода задача — услышать текст, прочитанный актерами. Распределение ролей, корректировка замысла под конкретного актера — тоже задача на этом этапе. То есть сейчас идет корректировка теории к конкретике, чтобы было органично для труппы театра и этой площадки», — говорит Александр Янушкевич.
Для взрослого спектакля сделают 14 кукол в рост человека со встроенными динамиками. Это будут аниматроны — куклы, способные имитировать действие человека. Но при этом совмещающие в себе антропоморфные и нечеловеческие формы. По замыслу режиссера, эти куклы будут дополнительно подчеркивать конфликт сценической истории, искусственность жизни, того, с чем борется свободолюбивый Дон Жуан. Премьера механического спектакля запланирована на лето — конец театрального сезона — 2023.
Предварительные возрастные ограничения спектакля 16+.
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