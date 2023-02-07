В Челябинске создадут спектакль с очеловеченными куклами

К премьере «Дон Жуана» готовятся в Театре кукол

«Помимо технологической стороны, работы с чертежами, габаритами и эскизами, важная для первого периода задача — услышать текст, прочитанный актерами. Распределение ролей, корректировка замысла под конкретного актера — тоже задача на этом этапе. То есть сейчас идет корректировка теории к конкретике, чтобы было органично для труппы театра и этой площадки»,

— говорит Александр Янушкевич.