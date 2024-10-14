Из Московского Кремля в Челябинск доставят старинные китайские чайнички

Новую экспозицию посвятят любви русского человека к чаю

В центре Челябинска уже через два дня откроется выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Ценные экспонаты — чайники, чашечки, самовары — прибудут на Южный Урал из собрания Музеев Московского Кремля. Большая часть реликвий впервые покинет столицу, рассказали в региональном Минкульте.

Экспозицию посвятили истории появления чая в России и зарождению церемоний, караванной чайной торговле, а также русским, китайским и европейским чайным традициям. Для этого в Исторический музей Южного Урала доставят около 300 ценных экспонатов: китайский фарфор и роскошные ткани, оружие, которым охраняли чайные караваны, бумажные и текстильные чайные карты. Главные экспонаты, конечно, — это посуда Европы и России, в том числе изделия Императорского фарфорового завода. Также специально для выставки московские реставраторы восстановили карту Tartaria атласа Гийома Делиля, главного королевского картографа Франции XVIII века. Она продемонстрирует, как представляли территории России и Китая 300 лет назад.

На выставке покажут, как за четыре века из странной «китайской травы», привезенной в 1638 году в подарок царю Михаилу Федоровичу, чай стал в России любимым напитком и значимой частью культуры. Чаеторговля оказывала влияние на экономику и внешнюю политику, становилась импульсом для строительства транспортных путей и городов.



Вторым тематическим блоком выставки станут чайные традиции. Челябинцам покажут, как и с чем пили чай в России разных эпох, как проводили церемонии не только в Китае и Англии. Кроме этого, будут представлены знаменитые тульские самовары, эффектные бульотки, конфетницы, чайницы, подстаканники и драгоценные сервизы.

Вместе с экспозицией «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной» в музее будет работать фотовыставка, посвященная четырем чаеразвесочным фабрикам Челябинска рубежа XIX и XX веков — времени, когда город являлся второй «чайной столицей» России.



Выставка будет открыта с 16 октября по 2 февраля. Возрастное ограничение 0+.