Для челябинской выставки отреставрировали старинную карту XVIII века

Экспозиция будет посвящена истории чая в России

В октябре 2024 года в Челябинске состоится выставка, посвященная истории чая в России, — «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Около 250 экспонатов представят из фонда Музеев Московского Кремля. Специально для этой выставки отреставрировали одну из карт картографа Франции Гийома Делиля под названием Tartaria, сообщает министерство культуры Челябинской области.

На старинной карте XVIII века изображена территория Урала, Сибири и Центральной Азии вплоть до границ Индии и Китая. По этим землям пролегал Великий шелковый путь, по которому в Российскую империю везли чай.

Специалисты изучили все имеющиеся карты и атласы, среди которых обнаружили редчайший атлас, содержащий 38 гравированных карт 1730-х годов работы Гийома Делиля.

«Для нашего библиотечного каталога это издание было описано библиотекарем в 1958 году под названием „Atlas, Амстердам“, без указания года издания. Позже была добавлена информация о том, что в нем содержатся карты Европы, Азии, Африки и Америки. Начали доскональное изучение карт, выполненных в технике раскрашенной гравюры: качество бумаги и методика исполнения гравюр позволили предположить, что карты относятся к XVIII веку», — отметили московские исследователи.

Напомним, что через Челябинск в XVIII—XIX веках проходили маршруты, ведущие в Европу из Средней Азии. В начале прошлого века в городе работала чаеразвесочная фабрика, по железной дороге осуществлялся транзит чая из Китая, Индии, Средней Азии.