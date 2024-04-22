На старинной карте XVIII века изображена территория Урала, Сибири и Центральной Азии вплоть до границ Индии и Китая. По этим землям пролегал Великий шелковый путь, по которому в Российскую империю везли чай.
Специалисты изучили все имеющиеся карты и атласы, среди которых обнаружили редчайший атлас, содержащий 38 гравированных карт 1730-х годов работы Гийома Делиля.
«Для нашего библиотечного каталога это издание было описано библиотекарем в 1958 году под названием „Atlas, Амстердам“, без указания года издания. Позже была добавлена информация о том, что в нем содержатся карты Европы, Азии, Африки и Америки. Начали доскональное изучение карт, выполненных в технике раскрашенной гравюры: качество бумаги и методика исполнения гравюр позволили предположить, что карты относятся к XVIII веку», — отметили московские исследователи.
Напомним, что через Челябинск в XVIII—XIX веках проходили маршруты, ведущие в Европу из Средней Азии. В начале прошлого века в городе работала чаеразвесочная фабрика, по железной дороге осуществлялся транзит чая из Китая, Индии, Средней Азии.