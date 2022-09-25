Ирина Текслер посетила премьеру оперы «Травиата» в Челябинске

Общественный деятель анонсировала еще несколько громких премьер до конца года

Вечером 24 сентября на сцене Театра оперы и балета им. Глинки в Челябинске состоялась премьера оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Спектакль посетила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».

«Я очень рада, что итальянская опера в исполнении наших артистов зазвучит сегодня так, как написал ее Джузеппе Верди. Мы вместе с театром открываем новую страничку. Хочу вам сказать, что будет еще несколько таких громких премьер в Театре оперы и балета до Нового года»,— сказала Ирина Текслер.

Версию вернувшейся в театр великой оперы подготовил режиссер из Италии Лука Джиберти. Он присутствовал на финальной репетиции спектакля и внимательно следил на происходящим на сцене.

Журналист ИА «Первое областное» также побывала на финальной репетиции и пообщалась с артистами. Подробнее о постановке читайте в нашем материале.