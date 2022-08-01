H&M в Челябинске: рассказываем, что известно про открытие магазинов

Сегодня, 1 августа, магазины не работали

Летом 2022 года H&M Group объявила о последней распродаже перед закрытием магазинов в России. Компания планирует продать бизнес.



В Челябинске работало два магазина H&M: в ТРК «Горки» и торговом городе «Алмаз». С марта обе точки не работают. Сегодня, 1 августа, у закрытого магазина в Челябинске собрались покупатели, которые ждали открытия. Но открытия не было.

Мы связались со службой поддержки компании и выяснили, что известно про прощальное открытие магазинов.

Когда откроют магазины H&M в Челябинске?

Сотрудники комплексов подчеркивают, что им не поступала информация с точными датами. Но они ждут открытия в августе 2022 года, пусть и не в первых числах.

По телефону горячей линии H&M также сообщают, что графика открытия магазинов по городам еще нет. Его формируют прямо сейчас, он должен скоро появиться.

Какие магазины H&M откроют в Челябинске?

В пиар-службе компании говорят, что откроют все магазины в России. По телефону горячей линии диспетчер пояснил, что открывать планируют большинство точек. Возможно, в Челябинске откроют только один салон из двух.

Будут ли скидки на одежду?

Нет. Все вещи будут продавать по полной стоимости. Даже если у вас была карта лояльности, она тоже не действует, так как приложение H&M и сайт hm.com не работают.

Как долго будут работать магазины?

Магазины будут работать до тех пор, пока не распродадут всю оставшуюся одежду. А это может произойти как за несколько дней, так и за несколько месяцев.

Можно ли будет воспользоваться онлайн-магазином?

Нет. Купить вещи можно только офлайн.

Можно ли в период работы магазинов сдать текстиль на переработку?

Нет, прием текстиля приостановлен.

Отметим, что на днях Минпромторг подтвердил информацию о планах H&M Group продать бизнес в России. Купить долю может компания из дружественных России стран. По данным газеты «Коммерсантъ», компания рассчитывает продать распределительный центр с запасом товара на 30 недель и права аренды на 170 магазинов в 65 городах.