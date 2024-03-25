В Челябинске отремонтируют «Сказ об Урале»

Работы начнутся в ближайшие дни

Скульптурная композиция «Сказ об Урале» на Привокзальной площади в Челябинске обновится к концу этого лета. О начале ремонта сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании мэрии.

«Пятнадцатого марта получено разрешение на проведение работ по объекту „Сказ об Урале“. С наступлением постоянных положительных температур выходим на данный объект»,— рассказал Сергей Авдеев.

Согласно техническому заданию, у скульптуры демонтируют гранитные плиты и установят новые, покрасят металлическую надпись, очистят всю скульптуру и покроют ее специальной водоотталкивающей пропиткой. Ремонтные работы планируют закончить до 31 августа этого года.

Также Сергей Авдеев анонсировал ремонт памятника «Солдатам правопорядка» по улице Труда в Челябинске. Сейчас начался поиск подрядчика. Цена вопроса — 22 миллиона рублей.