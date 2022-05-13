Группа «Пилот» сняла клип на песню «Челябинск — Шамбала»

Трек посвящен известному челябинцу

Группа «Пилот» выпустила клип на новую песню «Челябинск — Шамбала». Видео опубликованы в соцсетях музыкантов. В ролике лидер группы Илья Кнабенгоф в шортах и с чемоданом идет по лесам, полям и железной дороге к мифической стране и в конце концов добирается до места.



Ранее Илья Кнабенгоф рассказывал журналистам, что песня посвящена его другу из Челябинска — директору концертного агентства «Живой звук» Александру Паули. Александр и Илья дружат уже больше 15 лет.

«Сначала я организовывал квартирники Ильи в Челябинске. Илья жил у меня дома, играл с моими сыновьями. Красотами Урала восхищался. Он меня покорил своей открытостью и легкостью. Позже мы часто ездили в туры, в поездах много беседовали: я рассуждал о музыке, а Илья — о мировоззрении и философии. В 2021 году он написал стихотворение „Челябинск — Шамбала“ и прислал мне, я совсем такого не ожидал. Песня получилась душевной. Надеюсь, она не только нам с Ильей будет нравиться», — рассказывает Александр Паули корреспонденту Первого областного информагентства.

Ранее свой клип презентовала челябинская группа ShowTimeBand — музыканты исполнили песню «Я свободен» в стиле свинг.