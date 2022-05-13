Челябинские музыканты сняли свинг‑кавер на песню «Я свободен»

В кадре артисты танцуют с саксофонами и едят доширак

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Челябинская кавер-группа ShowTimeBand сняла клип на песню «Я свободен». Музыканты исполнили легендарный трек в стиле свинг. Тяжелые гитарные рифы заменили на игривые джазовые партии на саксофоне, и баллада Валерия Кипелова превратилась в легкую музыкальную историю, под которую хочется танцевать.



Клип снимали в миниатюрной челябинской фотостудии. Восемь музыкантов беснуются в кадре: то протирают тряпочкой инструменты, то все вместе играют на восьми саксофонах или едят доширак. И все это под вокал фронтмена коллектива Константина Темнохудова.

«Нам предоставили площадку всего на сутки за 1000 рублей. И мы постарались выжать из этого помещения максимум. Прописали заранее 80% всех динамичных моментов, набрали инструментов у друзей — было восемь саксофонов, восемь труб, восемь гитар. Все лежало во второй половине студии, всего в помещении 35 квадратных метров», — рассказывает Константин Темнохудов.

Съемка проходила семь часов. На один только секундный кадр с дошираком пришлось потратить десять дублей — важно было поймать момент, чтобы все восемь музыкантов подняли головы от лапши быстрого приготовления разом.

«Восемь дошираков мы заваривали в коридоре на чехлах для инструментов, в студии место не хватало. Там же сливали воду. Какой запах стоял!» — улыбается Константин Темнохудов.

Отметим, что группа ShowTimeBand существует с 2012 года. Коллектив специализируется на кардинальных переделках песен в стиле фанк, свинг и диско.