Кроме таких очевидных запрещенных предметов, как оружие, наркотики, взрывчатые вещества, биты, заточки и гвозди, в список запрещенных на фестивале в этом году попали:
- чай-заварка/травы/засушенные вещества растительного происхождения;
- шоколадные батончики/шоколад с начинками/конфеты;
- аэрозольные баллоны (антиперспиранты, репелленты, средства для укладки волос и т. п.);
- консервы, требующие открывания ножом;
- клинообразные металлические колышки для палаток (допускаются только современные тонкие металлические колышки);
- и самое эпичное — вода (как и соки, алкоголь, энергетики, причем в любой таре).
Не допустят на фестиваль и с палатками старого образца, и с квадрокоптерами без аккредитации. Будут изыматься на входе предметы и вещи с изображением запрещенной и экстремистской символики, а также серфы, сапборды, надувные лодки. Организаторы обращают внимание, что на территорию мероприятия все проходят через досмотр личных вещей и металлодетектор.
Еще из занятных правил: выход на парковку к автомобилю разрешен только по расписанию, а если потерял или испортил браслет, то билет на фестиваль нужно покупать снова. Мы не ошиблись, это цитата:
«Нарушение целостности браслета — порча, растягивание, утеря, крепление не по технологии (во избежание данной проблемы — фиксацией браслета занимается — наш специалист) и пр. — автоматически делает браслет недействительным! Повторное получение браслета возможно только при покупке нового билета на фестиваль!»
Но есть и хорошие новости. Аптечку, влажные салфетки, каши и лапшу быстрого приготовления, как и детское питание приносить разрешается. Правда, кашу и лапшу придется грызть, потому что ни воды, ни горелки с собой не будет.
Нет ясности пока с приездом на фестиваль группы Anacondaz. Из неофициальных источников на днях появилась информация, что музыканты участвовать в фестивале не будут, но организаторы эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.