Стали известны правила для гостей фестиваля «Пляж» в Челябинской области

Нельзя брать с собой не только сапборды, но и чай, воду и репелленты

чай-заварка/травы/засушенные вещества растительного происхождения;

шоколадные батончики/шоколад с начинками/конфеты;

аэрозольные баллоны (антиперспиранты, репелленты, средства для укладки волос и т. п.);

консервы, требующие открывания ножом;

клинообразные металлические колышки для палаток (допускаются только современные тонкие металлические колышки);

и самое эпичное — вода (как и соки, алкоголь, энергетики, причем в любой таре).

Оргкомитет фестиваля «Пляж 2.2» опубликовал правила для всех, кто купил билет (3500—3900 рублей) и собрался весело провести три дня, с 29 по 31 июля, на озере Сугояк. Правила называются «простыми, но крайне необходимыми».Кроме таких очевидных запрещенных предметов, как оружие, наркотики, взрывчатые вещества, биты, заточки и гвозди, в список запрещенных на фестивале в этом году попали:Всего в списке запрещенного — 23 позиции. И если каждому разумному человеку ясно, почему нехорошо брать с собой на массовое мероприятие колюще-режущие предметы (придется обходиться без ножей и ножниц), примусы, керосинки, газовые баллоны, фейерверки, пиротехнику, биты, слесарный инструмент и, бог с ними, мангалы, шашлычницы, барбекю, шампуры, то что плохого в пластиковой бутылке воды, в сыре (который запрещен в любом варианте) и в пирожках?Не допустят на фестиваль и с палатками старого образца, и с квадрокоптерами без аккредитации. Будут изыматься на входе предметы и вещи с изображением запрещенной и экстремистской символики, а также серфы, сапборды, надувные лодки. Организаторы обращают внимание, что на территорию мероприятия все проходят через досмотр личных вещей и металлодетектор.Еще из занятных правил: выход на парковку к автомобилю разрешен только по расписанию, а если потерял или испортил браслет, то билет на фестиваль нужно покупать снова. Мы не ошиблись, это цитата:«Нарушение целостности браслета — порча, растягивание, утеря, крепление не по технологии (во избежание данной проблемы — фиксацией браслета занимается — наш специалист) и пр. — автоматически делает браслет недействительным! Повторное получение браслета возможно только при покупке нового билета на фестиваль!»Но есть и хорошие новости. Аптечку, влажные салфетки, каши и лапшу быстрого приготовления, как и детское питание приносить разрешается. Правда, кашу и лапшу придется грызть, потому что ни воды, ни горелки с собой не будет.Нет ясности пока с приездом на фестиваль группы Anacondaz. Из неофициальных источников на днях появилась информация, что музыканты участвовать в фестивале не будут, но организаторы эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.