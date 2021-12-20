Гринч в Челябинске: как в «Манекене» поставили новогоднюю сказку про зеленого злодея и Рождество

Рассказываем, откуда в верхнем зале театра вдруг возник город и зловещая гора

Под Новый год режиссер «Манекена» Игорь Бармасов (и по совместительству, идейный вдохновитель проекта «Манекен+») в компании с художником и актрисой Екатериной Ламыкиной поставил одну из самых известных историй сказочника Доктора Сьюза про злодея Гринча, волшебный и суетливый Ктотоград и рождественский сочельник.



Пожалуй, это самый открытый проект «Манекена». На творческой встрече с постановщиками блогерам и зрителям уже рассказали, как в театре «прочитали» рождественскую сказку и какая магия случится на сцене. Из сюрпризов оставили только облик Гринча.





И потому вдвойне радостно подниматься в верхний зал «Манекена» (да это же кинозал Пушкина, если вы не в курсе), видеть, как через половину кресел перекинут мостик, а на сцене стоят рисованные стены нового, с иголочки, городка. Все вокруг именно нарисованное, будто режиссер, актеры, гости, дети, Гринч, собака Макс и сам Доктор Сьюз расхватали карандаши и создали уютный и смешной Ктотоград, ктошек (жителей) и черную гору. А закончится спектакль — и зрителей позовут разукрашивать стены, на которые не хватило краски или волшебства.

Сказочный городок громкий, суетливый и почти праздничный. Тут снуют голуби, тащит посылки почтальон. В самый неподходящий момент выскакивает крикливый глашатай и сыпет смешными глупостями и немного конфетти. А в домике на горе уютный пес Макс тайком украшает дом Гринча праздничной мишурой.





Сюжет сказки подходит для всей семьи. В городе готовятся к Рождеству и мэр придумывает зазвать в Ктотоград туристов. Но вот беда, отшельник Гринч каждое утро орет со своей горы, как он ненавидит Рождество и этих чересчур счастливых жителей. Делегация города пытается Гринча урезонить, а он в ответ решает похитить все подарки и вкусняшки. И только маленькая девочка-белочка Синди просит Деда Мороза помочь... Гринчу. Чтобы тот не чувствовал себя одиноким, спустился уже со своей горы и сел вместе со всеми за праздничный стол. Все сбывается, конечно. И не просто, а с песнями, танцами и полетом на Луну (пусть и мультяшным)

«Гринч» можно назвать мюзиклом — герои поют незатейливые и очень добрые песенки, пританцовывают, влюбляются и слегка дрожат от криков с горы. Композитор Эдуард Глумов с нуля написал всю музыкальную историю: задорную, под которую даже самое маленькое и твердое сердечко (не медицинский факт, а сказочная уловка) начинает биться веселее.





Тем более, когда мохнатый пес Макс в очередной раз готов променять любые злодейства на сосиски. И как там кричит глашатай: «А чем закончится эта история — узнаете в следующем выпуске новостей»!

Показы спектакля «Гринч» в театре «Манекен» будут идти до нового года и после, трижды в день.