Гостям ярмарки «На Рудниках» рассказали о культурном коде Челябинской области

Уникальность Южного Урала формируют брендовые фестивали и другие крупные события

Программа ярмарки «На Рудниках» в поселке Слюдорудник близ Кыштыма продолжается лекциями и мастер-классами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Маргарита Шакирова поговорила с гостями ярмарки о родном языке. Секреты сказов Павла Бажова, сохранение русского языка, яркие характерные черты уральских литературных героев стали темой беседы с авторитетным филологом.





Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал собравшимся о культурном коде нашего региона. Гости ярмарки узнали, как формировалась уникальная идентичность Челябинской область. Популярные брендовые фестивали, знаковые спортивные события, развитие креативных индустрий — все это работает на формирование положительного имиджа Челябинской области. Курчатов-фест — новое событие на карте фестивалей нашего региона, но уже стал любимым у всех южноуральцев.





«Создание масштабной карты культурных событий в нашем регионе невозможно без поддержки губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Его внимание и личная заинтересованность в результате позволяют проводить мероприятия на высочайшем уровне. Благодаря этому наш регион выделяется на карте России. Каждому жителю области нравится чувствовать свою принадлежность к единой общности уральцев»,— подчеркнул Вадим Евдокимов.

Вслед за вице-губернатором на сцену вышла историк Юлия Клящицкая с рассказом о развитии атомной отрасли на Южном Урале.

На ярмарке сегодня можно не только послушать интересные лекции, но и приобрести изделия мастеров со всей России. Они привезли картины, одежду, косметику и многое другое.