Сотня мастеров собралась на ярмарке «На Рудниках» в Челябинской области

Гостей развлекают музыкальные коллективы со всей России

Сегодня, 9 августа, торжественно открылась ярмарка «На Рудниках» в поселке Слюдорудник недалеко от города Кыштыма, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Погода в дни ярмарки ежегодно балует участников и гостей. И в этом году во все дни тепло и солнечно.





В ярмарочных рядах выстроилось почти сотня мастеров-ремесленников со всех концов Южного Урала. Умельцы привезли на ярмарку бижутерию, декоративные украшения, игрушки, косметику ручной работы, одежду, картины.





«Ярмарка гармонично вошла в календарь культурных событий нашего округа. Жители Челябинской области загодя планируют себе посещение ярмарки. Администрация Кыштыма поддерживает проведение мероприятия с первых дней его существования»,— отметила Елена Саланчук, замглавы Кыштымского городского округа по социальной политике.

Сцена на площади перед промышленным ангаром стала центром притяжения артистов и любителей народной музыки. Ансамбли один за другим исполняют любимые песни и популярные композиции.





Немало на ярмарке и различных мастер-классов. Гости учатся плести венки, пишут картины, плетут украшения.





«Мы рады, что ярмарка из года в год пользуется большой популярностью среди жителей нашего региона. Нынешний год объединил участников со всех концов страны. К нам приехали мастера и артисты из Самары, Пензы, Архангельска и со всех концов Южного Урала»,— прокомментировала Анна Устинова, руководитель проекта ярмарка «На Рудниках».





И это только начало первого дня ярмарки. Впереди — лекции, экскурсии, спортивные забеги и состязания по художественному чтению вслух.

