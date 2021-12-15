Главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова отмечает день рождения

Редакция Первого областного информагентства присоединяется к поздравлениям коллег и друзей

Сегодня, 15 декабря, день рождения отмечает главный режиссер Челябинского Камерного театра Виктория Мещанинова.

Виктория Николаевна Мещанинова взяла трубку и сказала: «Ну, желайте мне здоровья!» Тридцать лет назад, под Новый год, она пришла в молодой, никому не известный театр, организованный актерами Театра юного зрителя при Челябинском отделении советского фонда культуры. И возглавила его как главный режиссер после отъезда его отцов-основателей за границу. И сохранила.





Камерный театр под руководством Мещаниновой стал (и остается) площадкой для сценических экспериментов, свободной от государственной идеологии и конъюнктуры. Главный режиссер все годы удерживает заданные на старте эталонные принципы профессии — самоценность театрального искусства и право художника на свободное самовыражение.

Театральный критик Владимир Спешков отмечает, что неизменно восхищается Викторией Николаевной не только как режиссером и человеком, но и как дамой.

«Виктория Николаевна остается одной из самых элегантных и стильных дам нашего города, где с элегантностью, прямо скажем, не очень хорошо. Она являет собой пример верности. Она остается верна своему театру, хотя у нее очень серьезная репутация в Петербурге, например, и она могла строить свою карьеру иначе. Виктория Николаевна вообще режиссер петербургской школы, которая предполагает стильность, элегантность, глубину и социальную остроту, о чем в полной мере свидетельствует премьера этого года — ее спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», — сказал Владимир Спешков.

Именно благодаря и при поддержке Виктории Мещаниновой в Камерном ставят как известные в России режиссеры (Алексей Янковский, Лариса Александрова), так и начинающие дарования (Тимур Кулов дебютировал в ноябре с нашумевшим «Мелким бесом»).

«Она, как никто из челябинских режиссеров, интересуется новой драмой, современными пьесами и сделала из своего театра открытый дом», — сформулировал Владимир Спешков.

Директор Камерного театра Илья Коломейский признался, что спорить с Викторией Николаевной абсолютно бесполезно, и за годы работы он убедился, что

«Она ничего не боится. Это самый правильный человек, позиция которого объективна, несмотря ни на что. Одного ее слова для меня обычно достаточно, хотя я ужасный упрямец», — говорит Илья Коломейский.

Бесстрашие, принципиальность и профессиональную честность Виктории Мещаниновой отметили многие наши собеседники.





«В премьерной суете, когда она поставила „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ и сразу же начались протесты и пикеты против премьеры, я толком — вернее, достаточно подробно — не успел поблагодарить ее за прекрасный спектакль и восхититься тем, с каким достоинством она реагировала на все выпады против постановки. Ну и за смелость, конечно. Но главное, разумеется, то, как она строит театр, как собирает и взращивает труппу, каких приглашает режиссеров и какие спектакли появляются на этой замечательной сцене», — написал на своей страничке в фейсбуке драматург Артур Соломонов.

Редакция Первого областного информационного агентства — постоянные зрители Камерного театра — присоединяется к поздравлениям и желает Виктории Николаевне здоровья, как она и просила, и прекрасных смелых проектов.