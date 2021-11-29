Как драматург Соломонов не крал пьесу о Сталине у челябинца Гусева

Судебный театр абсурда: в день заседания Челябинского областного суда по иску Гусева тот требовал признать себя невменяемым

Челябинский областной суд на днях отклонил иск о плагиате к Камерному театру и автору пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» Артуру Соломонову.

Артур Соломонов на премьере в Челябинском Камерном театре. На фоне — фотография митинга на площади Революции в день похорон Сталина



История в стиле театра абсурда

Неизвестный массовому читателю писатель из Челябинска А. П. Гусев подал иск в суд на драматурга Артура Соломонова, администрацию Камерного театра, Министерство культуры Челябинской области и до кучи Михаила Ходорковского, так как все они (не исключено, что по предварительному сговору) украли у него авторский замысел, героев и композиционное решение для пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

Дело в том, что писатель Гусев под псевдонимом Братья Швальнеры пишет о Сталине. И Артур Соломонов, так уж вышло, до того обнаглел, что тоже написал пьесу о Сталине. Это первое.

Второе — Соломонов использует уникальный авторский прием Гусева, а именно: события в его пьесе происходят как в прошлом, так и в настоящем. Это, безусловно, новое слово в истории и теории литературы, начиная с античной. Просвещенной общественности придется это как-то пережить: перенос действия из прошлого в настоящее и обратно — авторский прием писателя Антона Гусева.

И это не считая того, что самым бесцеремонным образом среди бела дня у Гусева украдены сами исторические события — а именно эпоха правления Иосифа Сталина со всеми милыми подробностями. Это уже просто из ряда вон.





На этом основании господин Гусев полагает, что его авторские права нарушены, а душевный покой существенно помят.



Президент РФ (персонаж такой), чтобы вы понимали, тоже похищен у Гусева, причем наш писатель даже не утруждает себя заметить, что в пьесе Артура Соломонова президента среди действующих лиц нет. Нет, и все. В этом, собственно, состоит одна из идей произведения. Но какие мелочи, право.На этом основании господин Гусев полагает, что его авторские права нарушены, а душевный покой существенно помят.

Цитата из искового заявления А.П. Гусева

Он пострадал от Артура Соломонова, который умыкнул его оригинальную идею, художественные приемы и персонажей, от Камерного театра, который поставил спектакль по пьесе, а также от Михаила Ходорковского, на онлайн-платформе которого (МБХ-медиа) состоялась читка с Максимом Сухановым и Юлией Ауг в главных ролях. Забегая вперед, скажем, что иск к Ходорковскому рассматривается в одном из судов Москвы, и больше он вроде бы ни в чем не виноват.

Самое время остро поставить вопрос: а что, так можно было?

Президент Митин, протоиерей Кикабидзе и историк Клизьм Жопов

Раз уж так сложилось, что вы теперь тоже знаете о существовании челябинского писателя Гусева (у канала «Братья Швальнеры» в «Яндекс Дзен» — 22 подписчика) , мы позволим себе чуть более подробно познакомить вас с его творчеством.

Он является автором нескольких электронных книг, опубликованных свободным образом на электронных платформах «ЛитРес» и «Ридеро» (то есть он свободно издает себя сам). Приведем некоторые названия:

«Спецназ ГРУ против басмачей. X-files: секретные материалы против советской власти»,



«Тухачевский против зомби. X-files: секретные материалы против советской власти»,



«КГБ против СССР» (серия из трех книг),



«Гоголь. Вий. Не выходи из круга» и так далее.

Наконец, роман «Смерть Сталина. Помер тот, помрет и этот», который и является основанием для иска к Артуру Соломонову и ко всем, кто имеет отношение к тексту пьесы. Мы не поленились и ознакомились с текстом вышеупомянутого произведения. Признаемся, это было непросто.

Итак, в книге — 53 персонажа, среди которых Ким Чен Ир, жена маршала Жукова, Президент Митин, Патриарх Московский и всея Руси, протоиерей Кикабидзе, историк Клизьм Жопов (это цитата, к сожалению).

Главная идея романа состоит в том, что Сталин — латентный гомосексуалист, подавляющий свою сексуальную ориентацию. Эта тема появляется с первых глав — после сцены принуждения Сталиным охранника к сексуальному контакту.

Гомосексуализму Сталина в романе дается «научное» обоснование с цитатами из книги «Иосиф Рюрикович Дракула» некоего норвежского историка, сотрудника Университета Осло Сигурда Йохансона. Правда, на сайте Университета Осло ученый с таким именем не значится и поисковые системы ни на английском, ни на норвежском не обнаруживают упомянутый научный труд. Видимо, это художественный вымысел, бог с ним.







Сцена из спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Слева от Сталина — Берия, справа — Хрущев

Так или иначе, именно подавляемым гомосексуализмом Сталина писатель Братья Швальнеры объясняет и репрессии 1930-х годов, и пакт Молотова-Риббентропа: «Его параноидальное отношение к своим согражданам исходит из его гомосексуального отношения к будущему «постельному дружку».

«Будущий постельный дружок», если кто не понял, по идее автора, — это Гитлер: «Вполне вероятно, что Сталин испытывал гомосексуальное влечение к Гитлеру. Может быть, Гитлер любил бы его так, как никогда не любил отец».

Оставим авторскую трактовку исторических событий без комментариев, избавим вас от описаний естественных отправлений Мао, простите, Цзедуна и прочих извивов сюжета. Нет нужды пояснять, что в пьесе Артура Соломонова нет и намека на сексуальную ориентацию исторического деятеля, какой бы она ни была.

Кстати, непонятно, куда смотрят коммунисты, когда у них под носом пишут ТАКОЕ — о вожде? Где пикеты, хотя бы одиночные? Где согласованные акции протеста? Тут попахивает попустительством, товарищи.

Что еще объявим плагиатом?

Театральный критик Владимир Спешков, знакомый с историей создания пьесы, не раз писавший рецензии на спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», выражает общее недоумение театральной и просто здравомыслящей общественности по поводу иска Гусева:

Театральный критик Владимир Спешков



«Это пьеса о том, как в знаменитом театре знаменитый режиссер репетирует пьесу о Сталине, и о том, какие коллизии это вызывает. Сюжет основан на личном опыте работы Артура Соломонова с Александринским театром Санкт-Петербурга и художественным руководителем Валерием Фокиным. О каком плагиате может идти речь? Реальные факты биографии Артура не могут быть плагиатом.

А то, что в произведении неизвестного мне господина Гусева и в пьесе Артура Соломонова действует Сталин, то, что события происходят в определенный исторический период... Извините, но смешно думать, что это может быть плагиатом. Почему тогда господин Гусев не объявил плагиатом роман „Дети Арбата“ Рыбакова и еще сотни художественных произведений о Сталине и событиях тех лет?» — комментирует Владимир Спешков.

«Гиперболизированная сексуализация»

Лингвистический экспертно-консультационный центр «Лингва-эксперт» представил в суд заключение магистра филологического образования Анны Тетериной от 17 ноября 2021 года (документ есть в распоряжении редакции). Вот небольшие цитаты из 12-страничного сравнительного анализа, касающиеся произведения «Смерть Сталина. Помер тот, помрет и этот» (СТ1):









Отрывок из лингвистической экспертизы текстов романа (СТ1) и пьесы (СТ2)



«...В качестве средства построения образа (Сталина. — Прим. ред.) используется гиперболизированная сексуализация, приписывание сексуальных девиаций. Сталин представлен как гомосексуалист, склоняющий молодых людей из своего окружения к оральному сексу, Берия представлен как сексоголик, насильник и педофил, Жуков — как человек со множеством любовниц.



...Великая Отечественная война <...> является предметом творческого переосмысления множества авторов, но это не значит, что все произведения о войне являются производными от какого-то одного.

...Мы констатируем отсутствие совпадающих индивидуально-авторских признаков», — заключает эксперт Анна Тетерина.





Заключение магистра Анны Тетериной от 17 ноября 2021 года (Лингвистический экспертно-консультационный центр «Лингва-эксперт»)





«Я думаю, прежде чем запускать судебную машину, должна быть проведена какая-то предварительная работа, самая элементарная филологическая экспертиза, которая должна была доказать, что претензии господина Гусева не имеют под собой никаких оснований», — полагает театральный критик Владимир Спешков, и не он один так полагает.

Однако, каким бы алогичным ни казался сам иск, он был принят к производству Центральным районным судом Челябинска. Суд первой инстанции не удовлетворил требования возмущенного литератора, отказал. Гусев подал апелляцию в областной суд, она также осталась без удовлетворения.

Но действующие лица этого, то ли хармсовского, то ли зощенковского, сюжета не считают историю законченной.

«Я планирую рассказывать вам, как обходить закон...»

Во-первых, потому, что иск к фигуранту Ходорковскому рассматривается в Москве, и это, несомненно, станет частью федеральной новостной повестки. Как тут отказать автору иска в знании законов медиарынка? Беспроигрышный ход: ни одно СМИ не сможет проигнорировать судебное дело в отношении Ходорковского, сколь бы фантазийной ни была привязка к нему.

Во-вторых, потому, что наш писатель и истец — по совместительству юрист и специализируется на манипулировании судебной системой. Он ведет свой канал на Youtube («Антон Гусев (Аарон Швальнер)», 493 подписчика), где часть роликов посвящена как раз этой теме.

В выпуске «Как затянуть процесс вступления решения суда в силу» Антон-Аарон подробно рассказывает, какие существуют законные приемы максимально оттянуть момент вступления в силу нежелательного для вас решения.

В ролике «Репортаж с петлёй на шее» — о том, как не платить ипотеку, если вам, например, «расхотелось»:

«Она (схема ухода от платежей. — Прим. ред.) ... основана на взаимодействии системы судебной, на небольших хитростях, на небольших тонкостях, которые позволяют отвлечь внимание суда от реальных проблем и заставляют его вынести нужное решение. Но опять-таки, так сконструировано процессуальное законодательство. Я не виноват, что оно такое кривое у нас и дебильное, что я один увидел его недостатки, а другие не увидели».

В этом же ролике есть еще одно редкое по откровенности место:

«... И я стараюсь, сколько могу, на этом канале рассказывать вам то, чего вам не рассказывает официальная печать, официальные СМИ, официальная государственная власть. В дальнейшем я планирую продолжать рассказывать вам, как обходить закон...»





Спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»

Мошенник, мошенник, банкрот, сапожник-портной — кто ты такой?

Кажется, нам уже нечего прибавить к портрету такой разносторонне развитой личности, как Антон-Аарон Гусев-Швальнер. Отнюдь, как говорят опытные драматурги.

Пожалуйста — вот еще пикантная деталь его биографии. В 2013 году Антон Гусев был осужден за мошенничество судом города Оренбурга и отбыл в исправительной колонии неважно какого режима почти два года (год и одиннадцать месяцев). Это первое.

Второе: в настоящий момент он находится под следствием по делу об афере с недвижимостью на Копейском хлебокомбинате, где трудился юристом. Он обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и участии в преступном сообществе. Причиненный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей. По этому делу Антон Гусев признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде (решение Копейского городского суда Челябинской области). Судебное разбирательство тянется с 2016 года.

Третье: в июле 2019 года решением Арбитражного суда Оренбургской области Антон Гусев признан банкротом с долгом 500 тысяч рублей.

Ну и вишенка на торте. В суде Калининского района Челябинска Антон Гусев требует Институт судебной психиатрии имени Сербского признать его невменяемым. Возможно, таким образом он рассчитывает избежать наказания за мошенничество, но это наша рабочая гипотеза.

Прямо в настоящее время требует.





По изящной иронии нашего сюрреалистического сюжета, иск Гусева о психологическом нездоровье рассматривался ровно в тот же день, что и иск о нарушении его авторских прав в Челябинском областном суде, 26 ноября.

Давайте еще раз: человек, заявляющий, что похищена его интеллектуальная собственность, требует через суд признать себя невменяемым. Чем вам не Хармс?

Как повлияет судебный процесс на судьбу спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»?

Директор Камерного театра Илья Коломейский заявил, что нет никаких оснований снимать постановку с репертуара:



«Играли, играем и будем играть», — сказал он.

«Если Камерный не испугается, а его руководители — не из пугливых, то спектаклю ничего не угрожает. Все-таки нынешняя власть, даже если ей не очень нравится этот спектакль или реакция на него коммунистов, не решится вот так официально закрыть постановку. Это цензура, которая у нас запрещена, слава богу», — считает Владимир Спешков.





«А докажи-ка невиновность!»

— Можно ли считать этот судебный иск продолжением театра абсурда? — такой вопрос мы задали драматургу Артуру Соломонову.

— Абсолютно точно. Я воспринимаю происходящее как продолжение и развитие сюжета пьесы, поставленной в Камерном театре. Скорее, даже не столько сюжета, сколько интонации и жанра. Мы ведь и без судов и спектаклей понимаем, что наша жизнь движется в сторону сюрреализма и абсурда.



Но бывают ситуации, когда глубину погружения в абсурд и сюр можно почувствовать особенно остро: все, что происходит с этой пьесой и постановкой, дает такую возможность.

Спектакль вокруг спектакля начался с пикетов против премьеры в конце февраля — начале марта: сталинисты были возмущены, что в XXI веке кто-то отважился похоронить Сталина. Видимо, они предполагали, что действие происходит в священные сталинские времена, не разобравшись, что эта пьеса о сегодняшнем дне, о нашей реальности: я бы никогда не решился писать о времени, в котором не жил. Так или иначе, партия «Коммунисты России» сделала громкие заявления, пообещала «сорвать премьеру», а уже после премьеры несколько сталинистов выступили театральными критиками и опубликовали сердитые рецензии на сайте КПРФ.

Все это было таким сгущенным сюром! И потому, когда из ниоткуда явился юрист и заявил права на пьесу, это меня удивило, но не шокировало: ведь у абсурда свои законы, и они тоже должны быть исполнены.

Знаете, в пьесе есть момент, когда одного из героев заставляют «доказать невиновность» — вполне в духе известных нам исторических событий. В нашем случае кровавой опасности, конечно же, нет, это все скорее комично, но логика тут такая же: «А докажи-ка невиновность!» Этим успешно занимаются мои адвокаты — прекрасный юрист из «Центра защиты прав СМИ» (организация признана иностранным агентом) Екатерина Шмыгина, в Челябинске мои интересы представляет Андрей Лепехин, который в вашем городе в представлении не нуждается.

И хотя все это отнимает немало сил, я рад, что спектакль и пьеса никого не оставляют равнодушным и от весенних пикетов мы перешли к осенним судам, — развернуто ответил на вопрос Первого областного информационного агентства Артур Соломонов.

150 рублей — и все заверте...

Так или иначе, на господина Гусева усердно и ответственно, на полном серьезе — они же не в театре! — работает судебная машина. Идут заседания — прошло четыре, и это не предел. Трудятся адвокаты, судьи, секретари, печатаются протоколы, справки, кассации, апелляции, запрашиваются документы, доказательства, мнения сторон, рассылаются повестки, решения, постановления, и так далее, и так далее...

Теперь еще и средства массовой информации заработали. В редакции Первого областного информационного агентства знали о судебном процессе еще в начале лета, когда был подан иск, но мы считали, много чести — делать об этом новость. А сейчас — видите? — пишем о Гусеве как статисты в его игре.

Получается, достаточно одному активному человеку заплатить 150 рублей пошлины, и все заверте... Запущен бессмысленный, но вполне взаправдашний процесс, где сторона ответчика должна доказывать (и доказывает) суду и обществу, что она не верблюд. И ничего не крала.

Как тут усомниться в профессионализме юриста Гусева, который, по его утверждению, знает, как использовать процессуальное законодательство, «кривое» и «дебильное»? Тем более он банкрот и ничего не теряет.

А все остальные участники процесса вынуждены становиться персонажами эту абсурдистской пьесы, изумляясь реальности происходящего.

И это еще не финал истории.

P. S. Только из чувства милосердия и сострадания к читателям мы ничего не рассказали об образе президента РФ Митина из романа Братьев Швальнеров.