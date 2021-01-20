Главный режиссер Челябинского театра кукол вошел в состав жюри «Золотой маски — 2021»

Дважды лауреат главной театральной премии страны, Александр Борок станет членом жюри в третий раз





«Обычно это происходит так: мне звонят из оргкомитета премии и спрашивают, не хочу ли я войти в состав жюри. Я делаю вид, что думаю, и соглашаюсь», — с улыбкой рассказывает Александр Борок.

В составе жюри «Драматический театр и Театр кукол», куда входят пятнадцать видных театральных деятелей России, Александру Бороку предстоит отсмотреть 35 спектаклей. Среди самых заметных постановок кукольных театров страны Александр Владимирович назвал сказку «О рыбаке и рыбке» (Петрозаводск), «Девочку со спичками» (Karlsson Haus, Петербург) и постановку «Пегий пес, бегущий краем моря» (Рязань).

Бороку предстоит семь поездок в Москву с февраля по апрель, имена лауреатов «Золотой маски — 2021» будут объявлены 22 апреля.

Напомним, что единственным челябинским спектаклем, который отобран на «Золотую маску» в программу «Детский Weekend» в 2021 году, стали «Подвиги Геракла» (Молодежный театр, режиссер — Константин Муханов).

А спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», за который Александр Борок был удостоен премии «Золотая маска», до сих пор в репертуаре Кукольного театра.