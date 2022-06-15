Музыкант Фредди Генгер снимет мистический фильм о Таганае

Потому что считает кино лучшей рекламой для туристической индустрии региона

«Сериал про перевал Дятлова привлек к этому месту больше полутора миллионов туристов. Конечно, там заранее вложились в инфраструктуру. Но факт — это работает. Кино — мощнейший инструмент для привлечения турпотока»,

— считает Фредди Генгер.

«Человека не было четыре часа, а по его рассказам, он провел в лесу без еды и воды четверо суток. Время странным образом замедляется. Доктор объясняет это тем, что путник серьезно измотан подъемом, на него воздействует передозировка кислорода — и разум открывает новые миры, или потаенные триггеры срабатывают. Кто-то видит призраков, кто-то будущее. Аномальных зон на Таганае — огромное количество. Отсюда и масса легенд про странных существ, про скрытые подземные миры. Но мы решили взять за основу эффект замедления и преломления времени»,

— рассказывает Фредди Генгер.