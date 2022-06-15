Учредитель и директор МАЧ-феста Фредди Генгер объявил на днях о старте нового проекта: он задумал снять художественный фильм о Таганае.
«Сериал про перевал Дятлова привлек к этому месту больше полутора миллионов туристов. Конечно, там заранее вложились в инфраструктуру. Но факт — это работает. Кино — мощнейший инструмент для привлечения турпотока», — считает Фредди Генгер.
Идея снять фильм именно о Таганае принадлежит Анастасии Генгер, супруге Фредди, которая родилась в Златоусте. Новости о туристах, пропавших на Таганае, появляются весной и летом с более-менее предсказуемой регулярностью. Любой гид по Таганаю подтвердит тенденцию. Местные жители рассказывают одну таинственную историю за другой: якобы заблудившиеся в трех соснах люди встречаются с горными людьми из подземных пещер, со снежным человеком, видят свое будущее…
Психиатр-нарколог, начмед областной психиатрической больницы № 7 Златоуста Алексей Агалаков, с которым пообщались авторы, подтверждает: потерявшиеся на Таганае туристы после возвращения рассказывают невероятные вещи.
«Человека не было четыре часа, а по его рассказам, он провел в лесу без еды и воды четверо суток. Время странным образом замедляется. Доктор объясняет это тем, что путник серьезно измотан подъемом, на него воздействует передозировка кислорода — и разум открывает новые миры, или потаенные триггеры срабатывают. Кто-то видит призраков, кто-то будущее. Аномальных зон на Таганае — огромное количество. Отсюда и масса легенд про странных существ, про скрытые подземные миры. Но мы решили взять за основу эффект замедления и преломления времени», — рассказывает Фредди Генгер.
Действие происходит на знаменитой, ныне закрытой, метеостанции на Дальнем Таганае, которая долго оставалась самой высокогорной на Южном Урале, недалеко от горы Ицыл, что в переводе и означает «Вечный ветер». Это точка на земле, где все время дует ветер. (Если не смотрели короткометражку Panda video «Смотритель. Национальный парк Таганай», найдите.) Старый смотритель метеостанции — один из главных героев фильма, на работу к которому приходит молодой стажер.
Фредди Генгер получил предварительное согласие на съемки Александра Паля. «Я давно хочу сниматься в драматической роли», — сказал актер.
Фильм задуман как философская и мистическая история о времени как гибкой материи, о временных петлях и провалах в прошлое, о необъяснимой связи событий разных лет и внезапных ответах на вопросы, которые обнаруживаются вот в таких временных кольцах.
Одной из главных задач проекта авторы считают привлечение внимания к необычайно красивому горному Уралу как потенциально притягательной туристической локации.
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