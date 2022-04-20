Флейтист Лев Камаев — один из семи победителей конкурса «Новые имена — 2022», который состоялся в Челябинске в марте. Он в числе семи начинающих музыкантов получил диплом из рук Дениса Мацуева.
Лев стал лауреатом II Всероссийского конкурса стипендиатов фонда «Новые имена», для участия в котором были приглашены все стипендиаты, получившие этот статус с 1 ноября 2018 года. Как победитель конкурса «Золотая флейта» Лев стал обладателем специального приза — флейты ручного литья марки «Ателье Гончарова».
Лев Камаев играет в Детско-юношеском симфоническом оркестре, созданном в 2021 году при Челябинской Детской филармонии.
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