Фильм про уральских танкистов переведут на четыре языка

Лингвисты ЧелГУ добавят документалке «Черные ножи» английскую, китайскую, немецкую и французскую озвучку

Мы уже рассказывали, что в Челябинске снимают короткометражный документальный фильм «Черные ножи — освободители Европы» о героях Уральского добровольческого танкового корпуса.

Прозвище «Дивизия Черных ножей» танкисты получили от немцев: те прозвали так русский корпус за характерную деталь экипировки — танковый нож в черных ножнах. В 2023 году это объединение бойцов из Челябинской, Свердловской и Пермской областей отмечает свой 80-летний юбилей.

Работа над фильмом идет несколько месяцев. И создатели решили заранее увеличить аудиторию на миллиард, за счет иностранных зрителей. Усилиями специалистов-выпускников факультета лингвистики и перевода Челябинского государственного университета кино будет переведено на английский, китайский, немецкий и французский языки.

«Перевод на китайский — амбициозная, интересная и непростая задача. Начали работать вдвоем с однокурсницей Полиной Лапшиной, показали первый результат жителям Китая, и они прочли наши иероглифы как „Черный кинжал: спаситель Европы“. Вот так дословно. Звучит достаточно загадочно (улыбается), но при этом абсолютно верно. У китайцев миллион слов для миллиона видов ножей, мы выбрали такой вариант и не ошиблись — кинжал и нож в их восприятии одно. „Спаситель“ и „Освободитель“ тоже», — рассказывает студентка пятого курса ЧелГУ Алена Нилова.

После завершения процесса перевода и согласования его с носителями языка (проект консультируют жители ФРГ, Франции и Китая) начнется этап озвучки. Премьеру иностранных версий фильма про челябинских танкистов планируется провести осенью 2023 года.