Фильм «Аркаим. Колесница времени» представят на Красной площади

Презентация научно-популярной ленты и самой колесницы состоится в марте в Государственном историческом музее

«В марте мы собираемся в главный музей страны — в Государственный исторический музей на Красной площади. Там соберутся и столичные зрители, и научные деятели, которые не смогли приехать на премьеру в Челябинск, но очень заинтересовались темой. Показ на такой площадке — это высокая оценка и труда ученых, и работы всей нашей команды. Мы представим в Москве нашу область, покажем эксперимент, который стал подтверждением гипотезы Геннадия Здановича о древнейшей цивилизации на Южном Урале»,

— сообщила журналистам учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Сегодня, 15 февраля, фильм «Аркаим. Колесница времени» показали в историческом парке «Россия — Моя история». Это мероприятие дает старт циклу кинопоказов, посвященных беспрецедентному эксперименту челябинских археологов.

Фильм начнут демонстрировать по всей стране в 25 парках «Россия — Моя история». Весной, по словам Ирины Текслер, презентация картины и встреча с ее главными героями — археологами пройдет в городах области: Магнитогорске, Златоусте, Троицке. Обсуждается вопрос о возможности показывать фильм в школах, на уроках истории.В Челябинске картину «Аркаим. Колесница времени» посмотрели несколько тысяч человек.

«Я сам с коллегами пошел в кино уже после премьеры, тогда не до того было. Удивился: был полный зал! И мои друзья отмечали, что смотрели фильм в залах, где не было пустых мест. Самая разная публика: таксисты, историки, студенты, музыканты... Меня очень порадовали отзывы коллег, потому что историки, вы же понимаете, смотрят научно-популярные фильмы очень критично. Мне сказали, что это „первый фильм об Аркаиме, который не вызвал раздражения“. Здесь есть и драматургия, и строго обоснованные научные факты, вот что ценно»,

— заметил Иван Семьян.

