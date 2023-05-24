Фестиваль мороженого в Челябинске переезжает

С набережной — в горсад имени Пушкина

Второй Детский фестиваль мороженого «ЕдиноРожок» состоится в Челябинске 3 июня — но не набережной, как было заявлено ранее, а в горсаду имени Пушкина.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. По ее словам, горсад — площадка более удобная и вместит всех гостей.

«Будет еще больше гостей, больше детей, в два раза больше бесплатного мороженого, больше станций, больше активностей, конкурсов и веселья. Ведь именно так и должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей — лето, улыбки, мороженое и, конечно, счастливые лица детей», — пояснила Ирина Текслер.

Программа рассчитана на весь день: с десяти утра до десяти вечера. Конкурсы, розыгрыши, игры, пенная дискотека, ростовые куклы и бесплатное мороженое для самых активных и удачливых.

Первый фестиваль мороженого состоялся в Челябинске в июне 2022 года: на набережной собрались тысячи челябинцев с детьми, эскимо и прочее мороженое пришлось привозить дополнительно, примерно 4000 штук.