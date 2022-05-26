На челябинской набережной пройдет фестиваль мороженого

В программе пенная дискотека, мыльные пузыри и, конечно, разные виды холодного десерта

4 июня на набережной реки Миасс состоится фестиваль мороженого. Праздник организуют в честь Дня защиты детей. На пространстве от Арт-сквера до Троицкого моста устроят конкурсы и игры для детей и их родителей.



В программе пенная дискотека, игра с мыльными пузырями, ростовые куклы и концерт. Также участники смогут попробовать разные виды холодного десерта: жареное мороженое, криомороженое, мороженое на палочке, в стаканчике и рожке.

Организует фестиваль Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив при поддержке министерства культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

«Лето, мороженое, улыбки, яркие и разнообразные активности —так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей. Участвуя в активностях фестиваля, дети получат мороженое бесплатно», — комментирует учредитель Фонда 2020 и идейный вдохновитель фестиваля мороженого Ирина Текслер.

Программа фестиваля рассчитана на весь день с 10:00 до 22:00.